Ronaldinho Gaúcho faz "rolê aleatório" em restaurante de Salvador

Ronaldinho em restaurante de Salvador - Foto: Divulgação

Vez ou outra, um lugar descobre onde Ronaldinho Gaúcho, conhecido por seus "rolês aleatórios", está - e dessa vez, foi Salvador a cidade escolhida pelo craque. Na noite da última terça-feira, 14, o ex-jogador foi a um restaurante na Pituba curtir a noite, e tirou fotos no estabelecimento.

O craque apareceu no Puxadinho esbanjando carisma, e não demorou para chamar atenção. Entre risadas, fotos com a equipe e aquele sorriso clássico, Ronaldinho transformou o jantar em um mini-evento improvisado.

A visita virou assunto nas redes, com clientes que estavam no local registrando o momento e criando imagens inimagináveis para o momento em que saíram de casa para jantar no restaurante.