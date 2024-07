Russell vence GP da Áustria; Hamilton e Verstappen fora do pódio

Pódio do Grande Prêmio da Áustria - Foto: Jure Makovec / AFP

O britânico George Russell (Mercedes) venceu neste domingo, 30, o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, aproveitando um acidente entre Max Verstappen (Red Bull), que terminou em quinto, e Lando Norris (McLaren), que teve de abandonar, no Red Bull Ring.

Russell, que havia largado na terceira posição, ultrapassou o australiano Oscar Piastri (McLaren) e o espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) no pódio do dia, dando à Mercedes a primeira vitória desde novembro de 2022.

O piloto de 26 anos consegue assim a segunda vitória da carreira depois daquela obtida no Brasil no final de 2022, que também havia sido a última da equipe alemã na F1.

Leia mais:

UFC: Poatan atropela Jiri Prochazka com 'chutaço' e defende cinturão

De olho na liderança. Bahia encara o São Paulo fora de casa

Acidente decisivo

Russell se beneficiou indiretamente da batalha entre Verstappen e Norris, desencadeada especialmente a dez voltas do fim e que terminou na 64ª volta do total de 71, com um choque que furou os pneus quando lutavam pela vitória.

O holandês, considerado culpado do acidente e que recebeu uma penalidade de dez segundos, conseguiu voltar à pista após trocar os pneus, mas o britânico não pôde mais sair dos boxes porque a asa de seu carro também havia sido danificada.

Embora Verstappen não tenha conseguido ser o vencedor desta vez, o seu final de corrida foi meritório por atenuar os danos e com o quinto lugar ainda aumentou a vantagem em mais 12 pontos sobre o segundo, Norris, que está agora 81 pontos atrás do líder.

O australiano Piastri, que fez uma corrida notável, esteve perto da vitória e ficou a menos de dois segundos de Russell, enquanto Sainz Jr conseguiu salvar até certo ponto um fim de semana difícil para a sua 'Scuderia'.

A outra Ferrari, a do monegasco Charles Leclerc, viu sua corrida arruinada desde a primeira volta, quando Piastri bateu em seu carro e danificou a asa dianteira, obrigando-o a voltar aos boxes para trocá-la, o que o impediu de obter um bom resultado, apesar de ter conseguido subir do vigésimo para o décimo primeiro lugar.

'Checo' Pérez, apenas sétimo

O alemão Nico Hülkenberg (Haas) surpreendeu ao assumir o sexto lugar depois de ter ultrapassado o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que terminou em sétimo, na parte final da corrida.

Pérez é o quinto colocado geral, agora 17 pontos atrás do quarto colocado Sainz.

O dinamarquês Kevin Magnussen conseguiu uma inesperada oitava posição ao volante da outra Haas, enquanto o australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls), que corre o risco de perder sua vaga devido ao desempenho decepcionante, conseguiu um nono lugar que deve lhe dar um certo fôlego.

O veterano Fernando Alonso, com seu Aston Martin, só conseguiu chegar ao décimo oitavo lugar na corrida.

Os pilotos ainda não terão descanso depois deste fim de semana na Áustria e da semana passada na Espanha.

De sexta a domingo da próxima semana, acontecerá em Silverstone (Inglaterra) o Grande Prêmio da Inglaterra, uma das provas emblemáticas do calendário da F1.

Classificação do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:

1.George Russell (GBR/Mercedes) os 306,452 km em 1h 24:22.798

2.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 1.906

3.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 4.533

4.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 23.142

5.Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 37.253

6.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) a 54.088

7.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 54.672

8.Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1:00.355

9.Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) a 1:01.169

10.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1:01.766

11.Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1:07.056

12.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1:08.325

13.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

14.Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

15.Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1 volta

16.Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

17.Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

18.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

19.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) a 2 voltas

20.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 7 voltas