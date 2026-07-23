SAF de pentacampeões quer investir R$ 454 mi para por clube na Série A

O projeto ambicioso de Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno tem como objetivo principal levar a Inter de Limeira à Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas. A SAF do clube paulista prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos.

O valor se trata de uma projeção financeira baseada no crescimento do clube e no cumprimento das metas estabelecidas para o desenvolvimento da SAF. Podem haver, por exemplo, episódios que obriguem os dirigentes a aumentarem ou reduzirem o montante pré-estabelecido.

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Detalhes do valor investido

O investimento projetado a curto prazo, para 2026 e 2027, é de até R$ 20 milhões de reais para iniciar a reestruturação da Inter de Limeira. O objetivo, além de buscar resultados dentro de campo, é modernizar as estruturas do clube e fortalecer as categorias de base. A informação foi divulgada pelo ge.

A princípio, a proposta apresentada por Enrico Ambrogini, executivo que lidera o grupo de investidores, prevê um aporte de R$ 10 milhões nos primeiros 15 a 18 meses. As dívidas do clube, estimadas em R$ 8,5 milhões, também serão assumidas.

A garantia mínima é de R$ 187 milhões em investimentos nos primeiros 15 anos, e a prioridade inicial será reorganizar a situação financeira.

Apesar da confirmação de Roberto Carlos e Ronaldo, a negociação para compra da SAF ainda não foi concluída. O Conselho Deliberativo da Inter aprovou o avanço das tratativas, mas o processo ainda passa pela definição do valuation do clube, etapa essencial para transformação de Sociedade Anônima de Futebol.

Clube vive boa fase em campo

Outra prioridade do projeto será as categorias de base, principalmente na captação de jovens talentos do interior paulista, para transformar a captação de atletas em uma das principais fontes de receita.

A Inter de Limeira vive um momento também dentro dos gramados. A equipe é líder da Série C e é um dos favoritos para subir à Segunda Divisão do Brasileirão. O time também busca o acesso à elite do futebol paulista, e disputará a Série A2 do estadual em 2027.