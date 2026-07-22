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INVESTIMENTOS

Pentacampeões compram SAF de clube do interior para revolucionar time

Clube do interior de São Paulo, a Inter de Limeira é a atual líder da Série C do Brasileirão

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos
Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos - Foto: CBF

Aposentados do futebol, os lendários pentacampeões brasileiros adentram cada vez mais no mundo da administração de clubes - eRoberto Carlos será mais um pentacampeão mundial envolvido no projeto de SAF da Inter de Limeira.

Depois de Ronaldo Fenômeno admitir participação nas negociações nos últimos meses, o ex-lateral-esquerdo revelou que também fará parte do grupo de investidores responsável pela aquisição do clube paulista, atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro.

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A iniciativa tem como objetivo recolocar a Inter em um patamar mais competitivo e, segundo Roberto Carlos, também faz parte de um plano mais amplo de fortalecimento do futebol do interior.

"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe", explicou.

"Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", afirmou Roberto Carlos, em entrevista ao programa Debate em Jogo, do canal Wamo.

Ronaldo, Roberto Carlos e ex-executivo do Cruzeiro

O projeto é liderado por Enrico Ambrogini, executivo conhecido no mercado de SAFs. Ele foi diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo, trabalhou ao lado do ex-atacante no Valladolid, da Espanha, e também atuou como CEO da própria Internacional de Limeira entre 2019 e 2021.

Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo da Inter aprovou a proposta apresentada por Ambrogini para transformar o clube em SAF. O plano prevê investimento total de R$ 454 milhões ao longo de dez anos, com metas esportivas, financeiras e estruturais.

O objetivo mais ambicioso é levar a Inter de Limeira à Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.

Ronaldo Fenômeno com a camisa do Inter de Limeira
Ronaldo Fenômeno com a camisa do Inter de Limeira - Foto: Reprodução I Instagram

Investimentos

Nos dois primeiros anos do projeto, entre 2026 e 2027, o aporte previsto é de até R$ 20 milhões. O dinheiro será destinado ao fortalecimento do futebol profissional, ao investimento nas categorias de base, à modernização da estrutura administrativa e tecnológica e a melhorias no centro de treinamento e no estádio Major Levy Sobrinho.

Atualmente, o clube lidera a Série C do Campeonato Brasileiro e tenta usar a nova fase institucional para recuperar protagonismo. No cenário estadual, a equipe também mira o retorno à elite paulista depois de não conseguir o acesso na Série A2 deste ano.

História no interior paulista

Fundada em 1913, a Inter de Limeira tem uma trajetória importante no futebol paulista. O auge veio na década de 1980, quando o clube se tornou o primeiro time do interior a conquistar o Campeonato Paulista. O título veio em 1986, com vitória sobre o Palmeiras na decisão.

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Dois anos depois, a equipe também conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, a Inter alternou acessos e rebaixamentos, até voltar a disputar competições nacionais nos últimos anos.

Roberto Carlos quer clubes do interior

Além da Inter de Limeira, Roberto Carlos indicou que pretende estudar outros clubes do interior paulista. O ex-lateral citou o União São João, de Araras, clube pelo qual tem carinho e onde atua um sobrinho dele.

"O União São João tenho o máximo carinho, o máximo respeito. Agora, no fim de semana, vou estar no Hermínio Ometto para ver o jogo do União, porque meu sobrinho joga lá", disse.

"Vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época", prometeu.

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Tags

Inter de Limeira roberto carlos ronaldo fenômeno SAF

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