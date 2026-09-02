SAF de R$ 1 bilhão: clube da Série B marca data para votação essencial

A Ponte Preta definiu para o dia 19 de setembro a assembleia que irá decidir sobre a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Apesar da importância da votação, a aprovação pelos associados terá um alcance limitado e não significará autorização imediata para a entrada de investidores ou para a venda de patrimônio da instituição.

A definição consta no edital de convocação publicado nesta quarta-feira, 2, e assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo, José Armando Abdalla Junior. Segundo o documento, a assembleia terá como objetivo exclusivo referendar, por meio de voto secreto, a decisão aprovada anteriormente pelo Conselho Deliberativo, em 17 de junho de 2026.



Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Votação será sobre a criação da SAF

Os associados serão chamados a votar especificamente sobre a constituição da SAF, com a separação do departamento de futebol das demais atividades associativas da Ponte Preta.



Na cédula, os participantes deverão escolher entre “SIM”, caso sejam favoráveis à aprovação, ou “NÃO”, se quiserem rejeitar a decisão tomada pelo Conselho em junho.



A votação, portanto, trata da adoção do modelo de SAF para o futebol da Ponte Preta, e não da aprovação de um investidor ou de uma proposta específica de aquisição.

Entrada de investidores exigirá nova aprovação

O edital estabelece de forma expressa que uma eventual aprovação da SAF não dará autorização para a alienação de patrimônio ou de outros direitos pertencentes à Ponte Preta.



Caso o clube avance posteriormente para a negociação com investidores, qualquer contrato relacionado à operação precisará ser submetido novamente ao Conselho Deliberativo. Além disso, será necessária a realização de uma nova Assembleia Geral Extraordinária convocada especificamente para analisar essa finalidade.

Dessa maneira, a votação marcada para setembro representa uma etapa anterior a uma eventual negociação com investidores. Primeiro, os associados decidirão sobre a constituição da SAF e a separação do futebol; posteriormente, caso exista uma proposta de investimento, o acordo terá de passar por novas instâncias de aprovação.

Assembleia acontecerá no Moisés Lucarelli

A votação será realizada no Salão Nobre Pedro Pinheiro, localizado na sede social da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



A primeira convocação está marcada para as 8h e exigirá a presença da maioria absoluta dos associados. Caso esse número não seja atingido, uma segunda convocação acontecerá às 8h30, quando a assembleia poderá ser realizada independentemente da quantidade de associados presentes.



Estarão aptos a votar os associados que estiverem em dia com a Taxa de Contribuição Mensal. Para participar, será necessário apresentar um documento oficial de identificação, como RG ou CNH.



O fechamento dos portões está previsto para as 14h30. Os associados que já estiverem dentro do local até esse horário poderão participar da votação. Após o encerramento e a apuração dos votos, o resultado será divulgado.



O edital também determina que a assembleia siga as decisões liminares proferidas em duas ações judiciais citadas no documento, embora o conteúdo dessas determinações não seja detalhado na convocação.

Projeto de SAF prevê investimento de até R$ 1 bilhão

A discussão sobre a transformação da Ponte Preta em SAF ocorre em um momento de crise financeira e esportiva do clube. A diretoria vê o novo modelo societário como uma das principais alternativas para promover uma reestruturação da instituição.

A Ponte Preta afirma ter recebido uma proposta de investimento que pode chegar a R$ 1 bilhão para a transformação do clube em SAF.

De acordo com o projeto apresentado, os recursos seriam distribuídos entre diferentes áreas da instituição. Do valor total, R$ 400 milhões seriam destinados à modernização do Estádio Moisés Lucarelli e do Centro de Treinamento.

Outros R$ 300 milhões seriam utilizados para o pagamento das dívidas da Ponte Preta. Os R$ 300 milhões restantes seriam aplicados diretamente no futebol ao longo de um período de dez anos.

As informações sobre a votação constam no edital de convocação da Associação Atlética Ponte Preta, datado de 2 de setembro de 2026.