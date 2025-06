Saiba do que cada clube precisa para se classificar no Mundial

Igor Jesus pelo Botafogo no Mundial de Clubes da Fifa - Foto: YURI CORTEZ / AFP

O fim da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa está cada vez mais próximo, e a última rodada começa nesta segunda-feira, 23. Com os jogos do primeiro dia, os clubes dos grupos A e B terão seus futuros definidos, com as oitavas de final começando já no sábado, 28.

Nesta última rodada de grupos, os clubes que ainda têm chances de se classificar contam com combinações de resultados para seguirem vivos na competição. No Brasil, o único que já se garantiu é o Flamengo, líder isolado do Grupo D após vencer Espérance, da Tunísia, e Chelsea, da Inglaterra.

Os outros três brasileiros, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, são líderes de suas respectivas chaves, e têm expectativa de passarem para as oitavas. Em cada chave, os dois primeiros colocados avançam, com confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio como critérios de desempate, nessa ordem.

O que cada clube precisa para se classificar?

Grupo A

Palmeiras - vitória ou empate ou derrota e vitória do Al Ahly ou derrota por um gol e vitória do Porto por um gol

Inter Miami - vitória ou empate ou derrota e vitória do Porto ou derrota e vitória do Al Ahly por menos de dois gols

Grupo B

Botafogo - vitória ou empate ou derrota por dois gols ou derrota por três gols e derrota do PSG

Paris Saint-Germain - vitória ou empate e derrota do Atlético ou derrota por até dois gols e vitória do Botafogo

Grupo C

Bayern de Munique - classificado

Benfica - vitória ou empate com o Bayern de Munique

Grupo D

Flamengo - classificado

Chelsea - vitória ou empate com o Espérance

Grupo E

River Plate - vitória ou empate com a Inter ou derrota para a Inter e derrota do Monterrey

Grupo F

Fluminense - empate OU vitória contra o Mamelodi

Borussia Dortmund - empate OU vitória sobre o Ulsan OU derrota e derrota do Mamelodi

Grupo G

Juventus - classificado

Grupo H