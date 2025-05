Saiba quais foram os cinco maiores públicos de Ba-Vi na Fonte Nova

Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação I Arena Fonte Nova

Semana de Ba-Vi é sinônimo de grande público na Fonte Nova. Neste domingo, 18, pela nona rodada do Brasileirão, a Arena espera os milhares de torcedores tricolores às 16h, para mais uma edição do clássico que terá o jogo de número 503, e divide Salvador em dois lados a cada vez que acontece.

A história do Ba-Vi é antiga, e sempre teve força. Antes do acidente que deu fim à antiga Fonte Nova, em 2007, a capacidade do estádio era ainda maior, recebendo um número gigantesco de torcedores em dia de clássico.

Hoje, a Fonte tem uma capacidade de 48.902 pessoas. Entre finais de campeonato, goleadas e empates, os números de maiores públicos para Bahia e Vitória na casa tricolor impressionam, e prometem continuar dando show a cada edição do clássico.

Maiores públicos de Ba-Vi na antiga Fonte Nova

O maior de todos é inegável. No dia 7 de agosto de 1994, uma final de Baianão que deu o título ao Bahia por um empate em 1 a 1 levou 97.240 torcedores para dentro da arena, marcando o maior público da história dos Ba-Vis na Fonte entre a antiga e a nova estrutura.

Logo abaixo, em segundo lugar, vem um público quase tão impressionante quanto o primeiro. Em 26 de março de 1972, foram exatamente 90 mil torcedores dentro da Fonte, assistindo o Vitória vencer o Bahia no Campeonato Baiano por 1 a 0, gol de Osni.

Saindo dos placares magros, o Vitória emplacou 3 a 0 dentro da Fonte Nova em 23 de fevereiro de 1997, sob os olhos atentos de nada menos que 87.725 torcedores. Os gols de Alex Alves, Dão e Pichetti encantaram o lado rubro-negro da arquibancada, e angustiaram o tricolor.

Antiga Fonte Nova | Foto: Reprodução

Mais um Campeonato Baiano, mais um recorde de público. Em 29 de novembro de 1981, 87.117 torcedores assistiram triunfo do Bahia por 2 a 1 em cima do maior rival, gols de Douglas e Osni - sim, o mesmo que marcou pelo Vitória lá em 72, dessa vez balançando a rede pelo Bahia.

O top 5 se encerra com mais um triunfo tricolor no Baianão, e mais um gol de Douglas em estádio lotado. Por 1 a 0, o Bahia venceu o Vitória em 1 de agosto de 1971, com 84.785 torcedores presentes.

Maiores públicos de Ba-Vi na nova Fonte Nova

Com a mudança da Fonte, a capacidade da arena diminuiu, mas a paixão e a presença da torcida continuaram firmes. O recorde até então foi batido no ano passado, em 20 de março de 2024, quando o Bahia venceu o Vitória de virada por 2 a 1 na 6ª rodada da Copa do Nordeste. Naquele jogo, estavam presentes 48.421 torcedores, quase o público total que cabe dentro do estádio.

Logo abaixo, Baianão - o Bahia venceu o Vitória por 1 a 0 em 29 de janeiro de 2023, sob os olhos atentos de 46.456 tricolores nas arquibancadas. Vale ressaltar que a essa altura a torcida única já tinha sido estabelecida, sem arquibancadas mistas desde 2017 por decisão do Ministério Público.

Em terceiro lugar, um empate. Bahia e Vitória entraram em campo no dia 3 de fevereiro de 2019 pela Copa do Nordeste, com Gilberto marcando pelo Tricolor e Matheus Rocha empatando pelo Rubro-Negro. Na arena, 43.393 torcedores assistiam ao confronto sem resultado favorável para nenhum dos dois.