Saiba quem é Jean Silva, nova promessa brasileira no UFC

Jean Silva pertence a academia Fighting Nerds e usa óculos como marca registrada da equipe - Foto: Divulgação | UFC

O lutador Jean Silva desponta como uma das promessas brasileiras no Ultimate Fighting Championship (UFC). Com apenas 27 anos, o catarinense de Florianopolis está invicto na maior organização de MMA do mundo e já sonha com a possibilidade de entrar no ranking dos pesos-pena (até 66 kg).

Após iniciar em eventos menores de luta e se notabilizar, como AFC, Aspera e Spartacus, Jean Silva, também conhecido pelo apelido de 'Lord', teve a maior oportunidade de sua vida no Dana White's Contender Series, uma espécie de torneio preliminar para dar vaga ao UFC.

Naquela ocasião, o catarinense estava com um cartel de 10 vitórias e duas derrotas na carreira. No evento preliminar do UFC, Jean venceu o argentino Kevin Vallejos por decisão unânime e garantiu um contrato com a organização.

O primeiro combate do atleta no octógono mais famoso do mundo aconteceu em janeiro deste ano, quando atropelou o americano Westin Wilson com um nocaute ainda no primeiro round. No entanto, o feito mais surpreendente de Jean ainda estava por vir.

Em 29 de junho, o atleta foi emparelhado com o canadense Charles Jourdain e, mais uma vez, venceu sem muitas dificuldades, com um nocaute no segundo round. Se engana quem pensa que ele iria descansar. Duas semanas depois, ele aceitou substituir Mike Davis no evento do dia 14 de julho e, incrivelmente, conseguiu mais um nocaute, dessa vez, no terceiro round, contra Drew Dober.

A estratégia de fazer lutas em curto período de tempo é arriscada, devido a necessidade de recuperação, mas costuma ajudar bastante no aspecto de popularidade do lutador e também no prestígio dentro da organização. Um grande exemplo disso é o também brasileiro Alex Poatan, atual campeão dos meio-pesados (até 93 kg) e que também já venceu o título dos médios (até 84 kg).

Fighting Nerds

Jean Silva é treinado por Pablo Sucupira e Flávio Alvaro, mestres na Fighting Nerds, que fica localizada em São Paulo. Assim como o atleta, a academia também tem se tornado uma ascensão no UFC, rememorando os tempos áureos de equipes brasileiras no MMA, como Brazilian Top Team, Chute Boxe e Nova União.

Atualmente, a academia possui quatro atletas que podem ser considerados destaques da organização. Além de Jean, no peso-pena, a Fighting Nerds tem Maurício Ruffy, nos leves (até 70 kg), classificado pelo presidente do UFC, Dana White, como uma das maiores estreias da história, contra Jamie Mullarkey.

Na categoria de cima, meio-médio (até 77 kg), aparece Carlos Prates com dois ótimos nocautes na organização e emparelhado para pegar o chinês Li Jigliang, em agosto, no UFC 305. E por fim, a principal promessa da academia é Caio Borralho, invicto há seis lutas no UFC e o 12º colocado no ranking dos médios (até 84 kg).