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Bahia e Vitória já conhecem os adversários que terão pela frente na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. Os dois clubes baianos estão entre as 128 equipes que disputarão a competição, marcada para começar em 2 de janeiro e terminar no dia 25 de janeiro, data em que a cidade de São Paulo comemora aniversário.

O Rubro-Negro ficará no Grupo 5, ao lado de Vocem-SP, CSA-AL e Fluminense-PI. Já o Tricolor disputará a primeira fase no Grupo 11, que também reúne XV de Jaú-SP, Novorizontino-SP e Ji-Paraná-RO.

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A competição começa em 2 de janeiro e terá 128 equipes, divididas em 32 grupos com quatro participantes cada. A final está prevista para 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Veja quem Bahia e Vitória vão enfrentar na Copinha 2027

O Vitória terá como adversários dois clubes do Nordeste e um representante paulista. A equipe baiana integra o Grupo 5, com sede em Assis, no interior de São Paulo.

Entre os concorrentes está o CSA, de Alagoas, além do Fluminense-PI, do Piauí. O grupo é completado pelo Vocem, equipe anfitriã da chave.

O Bahia, por sua vez, terá pela frente dois adversários paulistas e um representante de Rondônia. O Esquadrão está no Grupo 11, sediado em Jaú, ao lado do XV de Jaú, do Novorizontino e do Ji-Paraná.

As equipes precisam terminar entre as duas primeiras colocadas de seus respectivos grupos para avançar à segunda fase.

Fluminense de Feira também representa a Bahia

Além de Bahia e Vitória, o futebol baiano terá outro representante na competição: o Fluminense de Feira.

O Touro do Sertão está no Grupo 26, com sede em Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Os adversários serão Sfera-SP, Juventude-RS e São Paulo-AP.

Com isso, a Bahia terá três clubes na disputa por uma das vagas nas fases eliminatórias da principal competição de base do futebol brasileiro.

Como será a Copinha 2027?

A 57ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior contará com 128 equipes de diferentes regiões do país, distribuídas em 32 grupos de quatro clubes.

A primeira fase será disputada em formato de grupos, com os dois melhores de cada chave avançando. A partir daí, os confrontos serão eliminatórios.

Depois da segunda fase, o torneio terá terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinais e decisão. A final está marcada para 25 de janeiro, no aniversário da capital paulista.

No evento de lançamento, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, ressaltou a importância da competição como vitrine para jovens jogadores.

“Teremos, na Copinha, talentos que estarão jogando a Copa do Mundo de 2030, de 2034. É uma oportunidade até para quem não imagina que tem uma oportunidade”, declarou.

A expectativa é que a Copinha reúna jovens que poderão integrar as próximas gerações da Seleção Brasileira e até disputar futuras edições da Copa do Mundo.

O dirigente também destacou a estrutura de recepção preparada por São Paulo para jogadores, treinadores, comissões técnicas, dirigentes e torcedores.

Copinha 2027: veja onde cada equipe vai jogar

Grupo 1 – Votuporanga

Votuporanguense-SP

Fortaleza-CE

Mirassol-SP

Paulistano-MT

Grupo 2 – José Bonifácio

José Bonifácio-SP

América-RJ

Guarani-SP

Olímpico-SE

Grupo 3 – São José do Rio Preto

América-SP

Grêmio-RS

Araucária-PR

Athletic-MG

Grupo 4 – Olímpia

Olímpia-SP

Goiás-GO

Red Bull Bragantino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo 5 – Assis

Vocem-SP

Vitória-BA

CSA-AL

Fluminense-PI

Grupo 6 – Presidente Prudente

Grêmio Prudente-SP

Chapecoense-SC

Bangu-RJ

Rio Branco-ES

Grupo 7 – Embu das Artes

Referência-SP

América-RN

Sertãozinho-SP

Monte Roraima-RR

Grupo 8 – Sorocaba

Real Soccer-SP

Corinthians-SP

Cerrado-GO

Tirol-CE

Grupo 9 – Franca

Francana-SP

Atlético-MG

Ponte Preta-SP

União-TO

Grupo 10 – Patrocínio Paulista

Meia-Noite-SP

Cuiabá-MT

Coimbra-MG

CSE-AL

Grupo 11 – Jaú

XV de Jaú-SP

Bahia-BA

Novorizontino-SP

Ji-Paraná-RO

Grupo 12 – Tietê

Comercial Tietê-SP

Náutico-PE

Ituano-SP

Macapá-AP

Grupo 13 – Ribeirão Preto

Comercial-SP

Botafogo-RJ

Capivariano-SP

QFC-RN

Grupo 14 – Cravinhos

I9-SP

Coritiba-PR

Botafogo-SP

União ABC-MS

Grupo 15 – São Carlos

Grêmio São-Carlense-SP

São Paulo-SP

Quixadá-CE

Capitão Poço-PA

Grupo 16 – Paulínia

Paulinense-SP

Avaí-SC

Noroeste-SP

São José-RS

Grupo 17 – Cosmópolis

Cosmopolitano-SP

Remo-PA

Água Santa-SP

Madureira-RJ

Grupo 18 – Araras

União São João-SP

Santos-SP

Itabaiana-SE

Porto Vitória-ES

Grupo 19 – Guarulhos

Flamengo-SP

Ceará-CE

XV de Piracicaba-SP

Campo Grande-MS

Grupo 20 – São Paulo (Terceiro Milênio)

Terceiro Milênio-SP

Retrô-PE

Portuguesa-SP

Tailândia-PA

Grupo 21 – Mogi das Cruzes

União Mogi-SP

Vasco-RJ

Camaçariense-BA

Barra-SC

Grupo 22 – Itaquaquecetuba

Itaquaquecetuba-SP

América-MG

Ferroviária-SP

Sobradinho-DF

Grupo 23 – Taubaté

Taubaté-SP

Internacional-RS

Independência-AC

Sampaio-RR

Grupo 24 – Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá-SP

Vila Nova-GO

São José-SP

Rio Grande-RN

Grupo 25 – Barueri

Palmeiras-SP

Santa Cruz-PE

Cascavel-PR

Pinheiro-MA

Grupo 26 – Santana de Parnaíba

Sfera-SP

Juventude-RS

Fluminense de Feira-BA

São Paulo-AP

Grupo 27 – Osasco

Osasco Sporting-SP

Fluminense-RJ

Fast-AM

Batalhão-TO

Grupo 28 – São Paulo (Centro Olímpico)

Centro Olímpico-SP

CRB-AL

Portuguesa Santista-SP

Sampaio Corrêa-RJ

Grupo 29 – São Paulo (Nacional)

Nacional-SP

Sport-PE

São Bernardo-SP

Patriotas-PR

Grupo 30 – São Paulo (Rua Javari)

Juventus-SP

Criciúma-SC

EC São Bernardo-SP

Canaã-DF

Grupo 31 – Santo André

Santo André-SP

Cruzeiro-MG

Treze-PB

Amadense-SE

Grupo 32 – São Paulo (Ibrachina)