ESPORTES
Salvador recebe 1ª Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society
Competição começa na segunda quinzena de novembro e reunirá equipes de diferentes categorias
Salvador vai receber a primeira edição da Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society da Bahia. A competição terá início na segunda quinzena de novembro e reunirá equipes de diferentes categorias profissionais no campo da Adelba, localizado no bairro de Patamares.
A iniciativa é do ex-jogador de futebol e cronista esportivo Elizeu Godoy, que propõe utilizar o esporte como ferramenta de integração, confraternização e fortalecimento dos vínculos entre trabalhadores de diferentes segmentos.
O torneio contará com a participação de equipes ligadas a importantes entidades sindicais do estado. A proposta é estimular a convivência, o espírito de equipe e a aproximação entre os representantes das categorias profissionais participantes.
Lançamento e tabela de jogos
O lançamento oficial da competição e a definição da tabela de jogos aconteceu sexta-feira, 6 de novembro, das 14h às 17h, no Salvador Business, em Salvador.
O encontro reuniu representantes dos sindicatos participantes e organizadores da Copa. Além de apresentar oficialmente a iniciativa, a reunião realizou alinhamento dos detalhes da disputa e à organização da primeira edição do torneio.
A Copa integra as iniciativas das Copas Elizeu Godoy, idealizadas pelo ex-jogador, que busca promover o esporte e a integração entre diferentes setores da sociedade.