Salvador recebe 1ª Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society

Siga o A TARDE no Google

Salvador vai receber a primeira edição da Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society da Bahia. A competição terá início na segunda quinzena de novembro e reunirá equipes de diferentes categorias profissionais no campo da Adelba, localizado no bairro de Patamares.

A iniciativa é do ex-jogador de futebol e cronista esportivo Elizeu Godoy, que propõe utilizar o esporte como ferramenta de integração, confraternização e fortalecimento dos vínculos entre trabalhadores de diferentes segmentos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O torneio contará com a participação de equipes ligadas a importantes entidades sindicais do estado. A proposta é estimular a convivência, o espírito de equipe e a aproximação entre os representantes das categorias profissionais participantes.



Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Lançamento e tabela de jogos

O lançamento oficial da competição e a definição da tabela de jogos aconteceu sexta-feira, 6 de novembro, das 14h às 17h, no Salvador Business, em Salvador.



Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

O encontro reuniu representantes dos sindicatos participantes e organizadores da Copa. Além de apresentar oficialmente a iniciativa, a reunião realizou alinhamento dos detalhes da disputa e à organização da primeira edição do torneio.

A Copa integra as iniciativas das Copas Elizeu Godoy, idealizadas pelo ex-jogador, que busca promover o esporte e a integração entre diferentes setores da sociedade.