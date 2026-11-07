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Salvador recebe 1ª Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society

Competição começa na segunda quinzena de novembro e reunirá equipes de diferentes categorias

Victoria Isabel
Por
Copa será realizada no campo da Adelba, localizado no bairro de Patamares.
Copa será realizada no campo da Adelba, localizado no bairro de Patamares. - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Salvador vai receber a primeira edição da Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society da Bahia. A competição terá início na segunda quinzena de novembro e reunirá equipes de diferentes categorias profissionais no campo da Adelba, localizado no bairro de Patamares.

A iniciativa é do ex-jogador de futebol e cronista esportivo Elizeu Godoy, que propõe utilizar o esporte como ferramenta de integração, confraternização e fortalecimento dos vínculos entre trabalhadores de diferentes segmentos.

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O torneio contará com a participação de equipes ligadas a importantes entidades sindicais do estado. A proposta é estimular a convivência, o espírito de equipe e a aproximação entre os representantes das categorias profissionais participantes.

Imagem ilustrativa da imagem Salvador recebe 1ª Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society
Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Lançamento e tabela de jogos

O lançamento oficial da competição e a definição da tabela de jogos aconteceu sexta-feira, 6 de novembro, das 14h às 17h, no Salvador Business, em Salvador.

Imagem ilustrativa da imagem Salvador recebe 1ª Copa dos Sindicatos e Associações de Futebol Society
Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

O encontro reuniu representantes dos sindicatos participantes e organizadores da Copa. Além de apresentar oficialmente a iniciativa, a reunião realizou alinhamento dos detalhes da disputa e à organização da primeira edição do torneio.

A Copa integra as iniciativas das Copas Elizeu Godoy, idealizadas pelo ex-jogador, que busca promover o esporte e a integração entre diferentes setores da sociedade.

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#torneio Futebol

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