Salvador recebe 2ª maior competição nacional de ciclismo

A Copa Brasil de BMX 2023, evento que reúne cerca de 200 atletas amadores e profissionais de ciclismo, vai acontecer neste fim de semana em Salvador. A segunda maior competição da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) vai acontecer no sábado, 11, e domingo, 12, na Pista de Bicicross Tertuliano Torres, na Avenida Octávio Mangabeira, Orla de Pituaçu.



A competição é realizada pela Associação de Bicicross de Salvador (ABS) e pela Federação Baiana de Ciclismo (FBC). Os atletas e as equipes de 18 estados e de cidades baianas como Salvador, Feira de Santana, Pojuca, Lauro de Freitas, Camaçari e Itaberaba disputam as 41 categorias oficiais, entre homens e mulheres, a partir dos 05 anos de idade.

A programação inicia no sábado com os treinos livres para os atletas prepararem-se e fazerem o reconhecimento da pista. Já no domingo, a partir das 9h30, terão as primeiras provas da fase classificatória. Logo depois, por volta das 13h, acontecem as fases finais e, posteriormente, as premiações dos melhores colocados de cada categoria.

Sobre a pontuação gerada na competição, os atletas dos diferentes estados, inclusive da Bahia, poderão pleitear programas de apoio e incentivo ao esporte nos âmbitos estaduais e nacional. O Projeto Pedal, uma parceria entre a ABS e a Sudesb, estará representada por 45 alunos.

Além disso, a expectativa, de acordo com os técnicos baianos, é de que o estado terá bons resultados de nomes da capital e do interior, com destaque para os novos talentos nas categorias de base.