Salvador recebe Festival de Artes Marciais no mês das crianças

Salvador recebe 1º Festival de Artes Marciais em homenagem ao Dia das crianças - Foto: Verônica Rabelo

Como inventivo para a prática esportiva, Salvador receberá o 1º Festival de Artes Marciais Kids Masters, em homenagem ao mês das crianças. Com início previsto para este sábado, 5, o evento também ocorrerá no fim de semana dos dias 19 e 20, abraçando modalidades como Karatê, Judô e Jiu-Jitsu.

O festival será sediado no Shopping Paseo, no Itaigara, piso L1, com início previsto para às 10h. Em comemoração ao dia das crianças, o evento conta com a partipação de pequenos com idades entre 04 e 12 anos. A entrada será gratuita.

“Incentivar a prática de esportes começa na infância e esse festival marca o apoio do Shopping Paseo na realização de iniciativas e projetos que incentivam esta prática”, destacou Maurício Mendes, gerente de Marketing do empreendimento.