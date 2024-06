Salvador se torna palco de importantes jogos do futebol mundial | A TARDE

A Seleção Brasileira feminina desembarca em Salvador na próxima terça-feira, 4, para enfrentar a Jamaica em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris. Restam poucos ingressos disponíveis, o que demonstra o apelo da capital baiana para o futebol, principalmente nos últimos anos.

Desde 2013, Salvador tem sediado eventos de proporção mundial e se tornou palco de grandes espetáculos futebolísticos. A reforma da Fonte Nova para a Copa do Mundo de 2014 foi o que abriu as portas da Bahia para esses importantes acontecimentos. Em 2027, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina e a capital baiana, novamente, será uma das sedes.

Copa das Confederações - 2013

Na extinta Copa das Confederações, competição que servia de evento teste para a Copa do Mundo, a Arena Fonte Nova recebeu três jogos, entre eles, a vitória do Brasil sobre a Itália por 4 a 2, com direito a gol de falta de Neymar no goleiro Buffon. A derrota da Nigéria para o Uruguai por 2 a 1 e a disputa do terceiro lugar entre Itália e Uruguai, vencida pelos europeus, completaram as partidas em solo baiano.

20/06/2013 - Nigéria 1x2 Uruguai (fase de grupos)

22/06/2013 - Itália 2x4 Brasil (fase de grupos)

30/06/2013 - Uruguai (2) 2x2 (3) Itália (disputa do 3º lugar)

Copa do Mundo - 2014

O número de jogos dobrou no ano seguinte, na Copa do Mundo. Foram seis partidas e gols de tudo que é jeito. Salvador foi palco do modesto confronto entre Bósnia e Irã, até a surpreendente goleada da Holanda sobre a Espanha por 5 a 1. A campeã Alemanha também desfilou seu futebol na Arena Fonte Nova e venceu Portugal, de Cristiano Ronaldo, por 4 a 0.

Muller (à esq.) e Cristiano Ronaldo durante a partida entre Alemanha e Portugal, na Copa do Mundo de 2014 | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Quem também goleou em Salvador foi a França, que aplicou 5 a 2 sobre a Suíça. Além disso, a Arena Fonte Nova recebeu dois empates nas fases finais: o belíssimo 0 a 0 entre Bélgica e Estados Unidos, que computou 56 finalizações e a vitória dos europeus por 2 a 1, na prorrogação, e a icônica classificação da Holanda que substituiu o goleiro na prorrogação e viu ele defender duas cobranças diante da Costa Rica.

13/06/2014 - Espanha 1x5 Holanda (fase de grupos)

16/06/2014 - Alemanha 4x0 Portugal (fase de grupos)

20/06/2014 - Suíça 2x5 França (fase de grupos)

25/06/2014 - Bósnia 3x1 Irã (fase de grupos)

01/07/2014 - Bélgica 2x1 Estados Unidos (oitavas de final)

05/07/2014 - Holanda (4) 0x0 (3) Costa Rica (quartas de final)

Olimpíadas - 2016

Os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados no Rio de Janeiro, mas outras cidades do Brasil sediaram jogos de futebol masculino e feminino. Salvador estava entre elas e recebeu sete jogos no masculino e outros três no feminino.

Além da Seleção Brasileira, passaram pela Arena Fonte Nova as equipes masculinas de Dinamarca, Japão, Suécia, México, Alemanha, Fiji, Coreia do Sul e Nigéria. No feminino, Salvador recebeu Austrália, Zimbábue, Nova Zelândia, França, China e a campeã Alemanha.

Masculino:

04/08/2016 - México 2x2 Alemanha (fase de grupos)

04/08/2016 - Fiji 0x8 Coreia do Sul (fase de grupos)

07/08/2016 - Fiji 1x5 México (fase de grupos)

07/08/2016 - Alemanha 3x3 Coreia do Sul (fase de grupos)

10/08/2016 - Japão 1x0 Suécia (fase de grupos)

10/08/2016 - Dinamarca 0x4 Brasil (fase de grupos)

13/08/2016 - Nigéria 2x0 Dinamarca (quartas de final)

Feminino:

09/08/2016 - Austrália 6x1 Zimbábue (fase de grupos)

09/08/2016 - Nova Zelândia 0x3 França (fase de grupos)

12/08/2016 - China 0x1 Alemanha (quartas de final)

Copa América - 2019

Outros cinco jogos movimentaram a capital baiana em 2019, durante a Copa América, que terminou com o título da Seleção Brasileira. Quatro partidas da fase de grupos e um duelo das quartas de final. Além do Brasil, jogaram em Salvador as seleções da Venezuela, Argentina, Colômbia, Paraguai, Equador, Chile e Peru.

Time titular do Brasil contra a Venezuela, na Copa América de 2019 | Foto: Lucas Figueiredo | CBF

15/06/2018 - Argentina 0x2 Colômbia (fase de grupos)

18/06/2019 - Brasil 0x0 Venezuela (fase de grupos)

21/06/2019 - Equador 1x2 Chile (fase de grupos)

23/06/2019 - Colômbia 1x0 Paraguai (fase de grupos)

29/06/2019 - Uruguai (4) 0x0 (5) Peru (quartas de final)

Em novembro de 2015, Salvador também recebeu a Seleção Brasileira em duelo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Mais de 40 mil pessoas viram o Brasil vencer o Peru por 3 a 0 com gols de Douglas Costa, Renato Augusto e Filipe Luís.

Até 2025, a capital baiana será palco de mais um jogo da Seleção Brasileira, desta vez pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A data e o adversário ainda não foram definidos, mas o Brasil ainda tem seis jogos em casa até o fim do classificatório: Equador, Peru, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Chile.

Na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será a 10ª edição, Salvador receberá mais seis jogos: cinco na fase de grupos e um nas oitavas de final. A competição será realizada na América do Sul pela primeira vez na história. A abertura do mundial acontecerá em 24 de junho e a final em 25 de julho. Os dois jogos serão no Maracanã.

