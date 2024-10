Salvador sedia Brasileiro de Tiro com Arco e recebe estrelas Olímpicas

Ana Caetano e Marcus D'Almeida - Foto: Beatriz Amorim/A Tarde

Após o fim de mais um ciclo olímpico, alguns esportes se tornam ainda mais atrativos para o público, com uma maior procura e aumento das práticas. Na manhã desta quarta-feira, 25, o estádio de Pituaçu recebeu a abertura da 50ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, que faz presença no estado pela primeira vez. No torneio, será possível acompanhar grandes nomes do esporte, como Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano.

Os arqueiros foram os principais nomes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, com campanhas históricas. Na ocasião, Marcus era o líder do ranking, mas acabou caindo nas oitavas de final. Já Ana, que fez a sua estreia na competição, garantiu o melhor resultado de uma mulher do país, ficando no top-16.

Presente no estádio de Pituaçu, os atletas comentaram sobre as expectativas de disputarem a competição na Bahia. Além disso, também contaram a importância deste tipo de torneio em variados estados do Brasil, podendo ampliar o incentivo, consumo e prática do tiro com arco.

“É muito bom sair lá do sudeste, vir para o nordeste e ver que o tiro com arco está crescendo aqui também. É importante essa evolução, né? Eu quero ver o tiro com arco inteiro no Brasil inteiro, todas as federações crescendo. A Federação Bahia, inclusive, é uma federação recente, mas já está fazendo um grande evento”, disse Marcus.

“Eu tô feliz demais, esse é o objetivo, né. O tiro com arco ainda está caminhando e o nosso objetivo é conseguir cada vez mais popularizar o esporte, cada vez mais mostrar pra galera o quão legal é. Por isso que a gente quer que todo mundo tenha a oportunidade de ver, de conhecer, de praticar. Aqui na Bahia, eu vejo que existe um projeto super bacana, com incentivo e muita gente começando”, pontuou Ana.

Em continuidade, o arqueiro avaliou o desenvolvimento do arco no Brasil, demonstrando toda a sua torcida para, cada vez mais, encontrar atletas de alto nível, com possibilidade de disputar grandes competições.

| Foto: Beatriz Amorim

“O tiro com arco precisa crescer, precisa de gente nova, precisa de gente boa. Então é isso, quanto mais gente tentando, mais gente querendo ser bom, vai ser melhor pro tiro com arco, né? Eu quero mais gente do meu nível ou mais alto que o meu nível. É isso que vai fazer toda a diferença no tiro com arco brasileiro”, finalizou.



Pela primeira vez em Salvador, a carioca comentou sobre a experiência de conhecer a ‘Terra do Dendê’. Ana disse estar se sentindo muito feliz e afirmou ter sido muito abraçada pelo povo,

“Tô feliz demais, eu sempre quis vir pra Bahia, eu sempre quis conhecer. É uma parte muito importante da cultura brasileira, né, então eu tô bem feliz de estar aqui. Eu fui super bem recebida, o povo é muito caloroso, muito amigável, tá sendo uma delícia”, disse a arqueira.

O Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco ocorre entre os dias 25 e 28 de setembro, de quarta-feira a sábado. Os primeiros três dias serão no estádio de Pituaçu, enquanto a grande final será na praça Cairu, aos pés do Elevador Lacerda. A entrada será gratuita, visando o incentivo e consumo da modalidade no estado.