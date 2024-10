Zagueiro Raphael Varane anuncia aposentadoria do futebol aos 31 anos

Raphael Varane durante treinamento no Como, da Itália - Foto: Reprodução | Rede Social

Raphael Varane anunciou, nesta terça-feira, 24, sua aposentadoria do futebol profissional aos 31 anos, em decorrência de uma grave lesão no joelho. O zagueiro, que havia ingressado no Como, da primeira divisão italiana, durante o último verão europeu, se lesionou apenas 23 minutos após sua estreia na Coppa Italia contra a Sampdoria.

Varane assinou um contrato inicial de dois anos com o clube italiano, após deixar o Manchester United no final da temporada passada, mas a gravidade da lesão acabou retirando o jogador da lista de convocados do Como para a temporada da liga.

"Dizem que todas as coisas boas devem chegar ao fim", refletiu Varane em mensagem publicada em seu perfil no Instagram, onde revelou seus planos para o futuro. "Uma nova vida começa fora do campo. Vou permanecer com o Como, apenas sem minhas chuteiras e caneleiras. Algo sobre o qual estou ansioso para compartilhar mais em breve", escreveu.

Ao longo de sua carreira de 14 anos, Varane construiu um legado invejável. Foram 480 jogos por clubes, com destaque para suas conquistas no Real Madrid, onde venceu quatro vezes a Liga dos Campeões. Além disso, o defensor francês se consagrou com a seleção de seu país, disputando 93 partidas e sendo peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2018.