Salvador sedia evento sobre TEA com Apaes do Nordeste

Salvador recebe, entre os dias 27 e 29 de janeiro, o 1º Encontro de Capacitação dos Coordenadores e Professores que atuam em práticas esportivas com crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) nas modalidades de atletismo, capoeira, futebol e natação. O programa TEAtivo é fruto da parceria entre a Apae Brasil e o Ministério do Esporte (MEsp).

O evento será na sede da Apae, localizada no bairro da Pituba, e contará com a presença do presidente da Associação no Brasil, prof. Jarbas Feldner de Barros; do secretário nacional de Paradesporto, Fabio Araujo; de lideranças do movimento apaeano e autoridades locais e nacionais; e dos participantes das Apaes da Região Nordeste que realizam o projeto: Salvador (BA), Imperatriz (MA), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN) e Aracaju (SE).

A capacitação tem por propósito aprimorar a formação dos coordenadores e professores de educação física, fazendo com que as suas ações promovam um impacto positivo no desenvolvimento dos beneficiários do TEAtivo. Esse treinamento busca, ainda, sensibilizar professores e estagiários acerca da importância das técnicas e atividades físicas específicas para pessoas com autismo, fortalecer ações em prol de políticas paradesportivas, sobretudo para o público-alvo.

O presidente da associação em Salvador, Derval Evangelista, celebra a realização do evento e destaca a importância do projeto no desenvolvimento intelectual e motor de pessoas com TEA.

“As práticas esportivas e lúdicas do Projeto TEAtivo são planejadas para promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes com TEA, focando nos aspectos psicomotores, socioemocionais e cognitivos que estimulam a socialização, a afetividade, a autonomia e a regulação de seus corpos. Além disso, as atividades visam fortalecer laços afetivos e promover a comunicação e a interação social desses beneficiários com a comunidade”, reforça.

Sobre o TEAtivo

O TEAtivo é um programa de política pública criado pela Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR), do Ministério do Esporte (MEsp), executado pela Apae Brasil, por meio da Faculdade Apae Brasil – Dr. Eduardo Barbosa, voltado para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

O projeto tem a finalidade de democratizar o acesso a práticas esportivas, de atividade física e de lazer e ao convívio social, como instrumento de desenvolvimento global e inclusão social, contribuindo, assim, para a efetivação dos direitos e da construção da cidadania das pessoas com autismo.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência com dois anos ou mais, representando 8,9% da população nessa faixa etária. Porém, o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná (UFPR) aponta que 75,38% dos municípios brasileiros não oferecem nenhum programa voltado à atividade esportiva para as pessoas com deficiência.

Entre os objetivos específicos do TEAtivo estão: conscientizar agentes públicos sobre a importância de promover a atividade física e a prática desportiva para todos, incluindo as pessoas com deficiência, nesse caso, aprimorando as técnicas de atendimento a pessoas com TEA; capacitar os profissionais envolvidos, buscando, dessa forma, a qualidade do desenvolvimento da metodologia a ser implementada no programa; e motivar a promoção de ações multissetoriais da sociedade brasileira, para que sejam incentivados a integrar a política paradesportiva nacional, principalmente aquelas voltadas às pessoas com TEA.

Atualmente, o programa TEAtivo está em andamento na Região Nordeste, mas, posteriormente, será implementado nas demais regiões do país, no intuito de proporcionar o desenvolvimento integral, a obtenção de uma vida com qualidade, a autonomia, a independência e o protagonismo das pessoas com TEA.