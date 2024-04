São Félix recebe Campeonato Baiano de Canoagem neste domingo | A TARDE

O município de São Félix, que fica a cerca de 120 km da capital Salvador, recebe neste domingo, 21, a 1ª etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. As provas serão realizadas nas águas do Rio Paraguaçu e reunirão mais de 120 atletas das cidades de Itacaré, Maraú, Ubatã, Camamu e Ubaitaba.

Até o fim do ano, serão sete etapas em rios que correm na Bahia, que é o principal celeiro de atletas olímpicos da modalidade. Além de São Félix, Camamu, Itajuípe, Ubaitaba, Itacaré, Ubatã e Maraú sediarão etapas do circuito.

Camila Lima, presidente da Federação Baiana de Canoagem (Febac), ressaltou a importância da canoagem baiana no cenário nacional e mundial. “A Bahia já é o principal celeiro do país na modalidade tanto com os principais atletas em nível mundial como os resultados nas competições nacionais. As nossas entidades lideram sempre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, a expectativa é que sempre surjam novos talentos nas competições estaduais”, contou.

Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb, pontuou que as ações contribuem para consolidar o esporte como ferramenta educacional, de inclusão social e no desenvolvimento dos atletas.

“A Sudesb tem apoiado a canoagem há muito tempo e o resultado já está para todos verem. Em mais um ano olímpico, as chances de baianos medalhando na canoagem continuam altas. Mas, não paramos por aí. Todo ano apoiamos o fomento de um circuito completo para os nossos atletas e garantimos as suas participações nas competições nacionais. Além disso, o Governo do Estado investe na infraestrutura esportiva, com os centros de canoagem pelo estado, e no fomento, com um projeto mais amplo do Remando em Águas Baianas, abrangendo a região do Rio Paraguaçu”, afirmou.

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem é promovido pela Febac com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), das prefeituras locais, das entidades esportivas de cada cidade e da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).