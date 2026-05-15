São Paulo anuncia retorno de treinador após cogitar Rogério Ceni

São Paulo agiu rápido no mercado após demissão de Roger Machado - Foto: Divulgação | São Paulo

Rogério Ceni, do Bahia, até foi cogitado pela diretoria do São Paulo para assumir o cargo de treinador após a demissão de Roger Machado, mas a cúpula do time paulista preferiu priorizar um nome que estava livre no mercado. O Tricolor anunciou a contratação do técnico Dorival Júnior depois de ser eliminado pelo Juventude na 5ª fase da Copa do Brasil.

A negociação começou pouco tempo depois derrota por 3 a 1 para o clube gaúcho, no Estádio Alfredo Jaconi. De acordo com o portal 'ge', ambas as partes tiveram que ceder na parte financeira, e a pedida inicial do treinador, que era de R$ 3 milhões, foi fechada em torno dos R$ 2 milhões em salários para toda comissão.

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Dorival Júnior ainda não será o técnico do São Paulo na partida contra o Fluminense, neste sábado, 16, pelo Brasileirão, mas estará no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo diretamente do Maracanã. Ele deve estrear no comando técnico da equipe diante do Millionarios, da Colômbia, pela Sul-Americana.

O treinador estava livre no mercado após deixar o Corinthians em abril deste ano, e foi demitido em meio à sequência de oito jogos consecutivos sem vencer. O treinador chega para sua terceira passagem pelo São Paulo, e foi campeão da Copa do Brasil na última vez que comandou o clube paulista.

Com passagem recente pela Seleção Brasileira, Dorival tem uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, quatro Copas do Brasil e sete estaduais em seu currículo.

🤝 𝐁𝐞𝐦-𝐯𝐢𝐧𝐝𝐨, Dorival!



➡️ Saiba mais sobre o retorno do treinador ao Tricolor > https://t.co/XW6kyKp2a9#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ThvEAxRryL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026

Retorno adiado

Considerado o maior ídolo do São Paulo como jogador, Rogério Ceni tem duas passagens pela equipe como técnico, que passaram longe de ter o mesmo sucesso que o período nos gramados. Foram 141 jogos no comando do Tricolor, com nenhum título conquistado. No Bahia desde 2023, o treinador possui contrato até dezembro de 2027 com o Esquadrão de Aço