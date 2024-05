Seguindo Textor, Anaf pede afastamento do árbitro Raphael Claus | A TARDE

A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) vai formalizar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido para que Raphael Claus seja afastado de competições organizadas pela entidade. A medida ocorre durante a CPI da Manipulação dos Resultados e Apostas Esportivas, no Senado.

A nota da Anaf afirma que a "medida visa salvaguardar a categoria que segue acuada, com medo e exposta na mídia após uma sucessão de acusações, ainda sem provas que estimulam a paralisação imediata do Campeonato Brasileiro".

Sem vínculo com a CBF desde 2022, o entendimento da Anaf contraria a posição da Abrafut, associação que reúne os principais árbitros de futebol do Brasil. Até o momento, a Abrafut defende a atuação íntegra da categoria e descarta a possibilidade de uma "greve do apito".

Liderado pelo empresário John Textor, o Botafogo pediu o afastamento de Claus. O clube solicitou também que o árbitro não apitasse o clássico contra o Flamengo, marcado para o próximo domingo.

Textor criticou Claus após supostos erros em uma partida contra o Flamengo na edição de 2023 do Campeonato Brasileiro.

O árbitro foi convidado para depor em uma reunião fechada no Senado. Daiane Muniz também será chamada. Ela atuou em 11 das 38 rodadas do Brasileirão de 2023 na equipe de Claus. Até o momento, não existe prova de envolvimento da dupla em uma possível manipulação de resultados esportivos.