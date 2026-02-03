Menu
VALORES

Seis dígitos? Saiba quanto ganha um árbitro do Brasileirão

Mudanças da CBF aumentaram os valores recebidos por árbitros e assistentes no Brasileiro

Marina Branco

Por Marina Branco

03/02/2026 - 14:55 h

Davi Lacerda, árbitro do Brasileirão
Davi Lacerda, árbitro do Brasileirão -

A temporada 2026 da Série A marca uma virada histórica na arbitragem brasileira com a implementação do programa de profissionalização da CBF e reajustes nos valores pagos a árbitros e assistentes - e os salários trazem números muito expressivos para o futuro.

Com a criação do grupo de elite, formado por 20 árbitros centrais, a Confederação Brasileira de Futebol passou a adotar um modelo mais próximo ao europeu. Esses juízes terão dedicação prioritária à arbitragem, salário fixo mensal e bônus por desempenho, além dos valores pagos por jogo no Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além dos salários fixos previstos nos novos contratos, os profissionais seguem recebendo taxas por partida, diárias e valores de deslocamento, que também sofreram aumento em relação a 2025.

Quanto ganha um árbitro da Série A em 2026

Embora a CBF não divulgue oficialmente os salários individuais, a média de vencimentos dos 72 profissionais contratados gira em torno de R$ 13 mil mensais, enquanto os árbitros do grupo de elite podem receber valores fixos acima de R$ 30 mil.

Somando o salário às taxas por partida, um árbitro Fifa que apite quatro jogos da Série A em um mesmo mês pode chegar a R$ 60 mil mensais.

Valores pagos por jogo no Brasileirão 2026

Árbitros

  • Árbitro Fifa/Master: R$ 7.600
  • Árbitro CBF: R$ 5.500

Assistentes

  • Assistente Fifa: R$ 4.560
  • Assistente CBF: R$ 3.300

VAR

  • VAR Fifa: R$ 4.560
  • VAR CBF: R$ 3.650
  • AVAR / AVAR 2 Fifa: R$ 2.740
  • AVAR / AVAR 2 CBF: R$ 2.190

Outras funções

  • Quarto/Quinto árbitro: até R$ 1.910
  • Inspetor: até R$ 1.850
  • Assessor de árbitros: R$ 1.610
  • Observador VAR: até R$ 2.050
  • Analista de campo: R$ 1.070
  • Gerente de qualidade: R$ 910

Em comparação com 2025, o reajuste foi de 4,40% para árbitros Fifa e 4,76% para árbitros do quadro da CBF.

Diárias e deslocamentos

  • Dentro do estado: até R$ 630
  • Interestadual ou aéreo (acima de 800 km): até R$ 1.020
  • Já a taxa de deslocamento urbano (aeroporto/rodoviária/hotel) varia conforme o local de residência:
  • Outro estado: R$ 190
  • Mesmo estado: R$ 115

Valor final

Com isso, é possível calcular um valor aproximado por jogo e por ano para cada árbitro. No ano de 2025, o árbitro que mais apitou jogos dentre os 20 profissionalizados escolhidos pela Fifa foi Davi Lacerda, com 40 jogos e 30 deles sendo da Série A.

Nas novas regras, apitar 30 jogos de Série A como árbitro principal renderia um montante anual de R$ 228.000.

x