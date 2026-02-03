VALORES
Seis dígitos? Saiba quanto ganha um árbitro do Brasileirão
Mudanças da CBF aumentaram os valores recebidos por árbitros e assistentes no Brasileiro
Por Marina Branco
A temporada 2026 da Série A marca uma virada histórica na arbitragem brasileira com a implementação do programa de profissionalização da CBF e reajustes nos valores pagos a árbitros e assistentes - e os salários trazem números muito expressivos para o futuro.
Com a criação do grupo de elite, formado por 20 árbitros centrais, a Confederação Brasileira de Futebol passou a adotar um modelo mais próximo ao europeu. Esses juízes terão dedicação prioritária à arbitragem, salário fixo mensal e bônus por desempenho, além dos valores pagos por jogo no Brasileirão.
Além dos salários fixos previstos nos novos contratos, os profissionais seguem recebendo taxas por partida, diárias e valores de deslocamento, que também sofreram aumento em relação a 2025.
Quanto ganha um árbitro da Série A em 2026
Embora a CBF não divulgue oficialmente os salários individuais, a média de vencimentos dos 72 profissionais contratados gira em torno de R$ 13 mil mensais, enquanto os árbitros do grupo de elite podem receber valores fixos acima de R$ 30 mil.
Somando o salário às taxas por partida, um árbitro Fifa que apite quatro jogos da Série A em um mesmo mês pode chegar a R$ 60 mil mensais.
Valores pagos por jogo no Brasileirão 2026
Árbitros
- Árbitro Fifa/Master: R$ 7.600
- Árbitro CBF: R$ 5.500
Assistentes
- Assistente Fifa: R$ 4.560
- Assistente CBF: R$ 3.300
VAR
- VAR Fifa: R$ 4.560
- VAR CBF: R$ 3.650
- AVAR / AVAR 2 Fifa: R$ 2.740
- AVAR / AVAR 2 CBF: R$ 2.190
Outras funções
- Quarto/Quinto árbitro: até R$ 1.910
- Inspetor: até R$ 1.850
- Assessor de árbitros: R$ 1.610
- Observador VAR: até R$ 2.050
- Analista de campo: R$ 1.070
- Gerente de qualidade: R$ 910
Em comparação com 2025, o reajuste foi de 4,40% para árbitros Fifa e 4,76% para árbitros do quadro da CBF.
Diárias e deslocamentos
- Dentro do estado: até R$ 630
- Interestadual ou aéreo (acima de 800 km): até R$ 1.020
- Já a taxa de deslocamento urbano (aeroporto/rodoviária/hotel) varia conforme o local de residência:
- Outro estado: R$ 190
- Mesmo estado: R$ 115
Valor final
Com isso, é possível calcular um valor aproximado por jogo e por ano para cada árbitro. No ano de 2025, o árbitro que mais apitou jogos dentre os 20 profissionalizados escolhidos pela Fifa foi Davi Lacerda, com 40 jogos e 30 deles sendo da Série A.
Nas novas regras, apitar 30 jogos de Série A como árbitro principal renderia um montante anual de R$ 228.000.
