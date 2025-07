Seis jovens representarão a Bahia no hipismo em Brasília

Alunas da Vila Hípica Verona - Foto: Divulgação I VHV

A Bahia marcará presença em um dos principais eventos da base do hipismo nacional - no Campeonato Brasileiro de Salto de Escolas 2025, seis jovens da Vila Hípica Verona irão a Brasília para representar o estado nordestino, do dia 3 a 6 de julho.

Beatriz Garcez, Melissa Godinho, Alice Lujan, Maria Fernanda Claro, Paulo Pamplona e Maitê Vieira subirão em seus cavalos na Sociedade Hípica de Brasília para superar diversos desafios em provas variadas, provando serem parte dos melhores cavaleiros e amazonas do país.

Acompanhando os seis, estará a campeã baiana de hipismo Paula Solano, amazona sócia da Vila onde os atletas estudam. “Participar do Brasileiro de Escolas é muito mais do que competir. É uma oportunidade de vivência, aprendizado e troca com atletas de todo o país. É o tipo de experiência que contribui diretamente para o amadurecimento esportivo e pessoal dos nossos jovens”, comenta.

Fundadora da Vila Hípica junto à amiga Érica Campos, Paula assistiu adultos e crianças aperfeiçoarem suas habilidades no hipismo desde 2022, colocando cada vez mais a Bahia e o Nordeste no cenário nacional com atividades de treinamento e estabulagem de cavalos, capacitação de atletas na equitação e no hipismo para iniciantes e avançados.