Seleção brasileira está completa para eliminatórias

COPA DO MUNDO 2026

A seleção vem de três derrotas nas Eliminatórias e ocupa a sexta posição - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira de futebol chegou completa em Curitiba para os jogos de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Equador e Paraguai.



Na manhã desta terça-feira, 3, os últimos nove convocados se juntaram ao grupo, incluindo os quatro atletas do Real Madrid: Éder Militão, Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

Leia mais

>> Bahia anuncia empréstimo de zagueiro para o Athletico-PR

>> Com recorde e ouro, atletismo garante mais três pódios ao Brasil

Outros jogadores, como Alisson, Danilo, Beraldo, Marquinhos e Bruno Guimarães, que estavam ausentes no primeiro treino, também se integraram à equipe. Os atletas foram recebidos por torcedores no hotel e, entre eles, Bruno Guimarães e Vini Júnior foram os mais solicitados para autógrafos e fotos.

Com a equipe completa, o técnico Dorival Júnior realizará três treinos antes do jogo contra o Equador, marcado para sexta-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Couto Pereira.

A seleção, que vem de três derrotas nas Eliminatórias e ocupa a sexta posição, busca recuperação na tabela. Este será o primeiro desafio de Dorival Júnior no comando da equipe nas Eliminatórias.