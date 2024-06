Seleção Brasileira feminina sobe uma posição no ranking da FIFA

Meninas do Brasil em amistoso na Arena Fonte Nova - Foto: Lívia Villas Boas | CBF

Com foco nos preparativos para as olimpíadas de Paris-2024, a Seleção Brasileira feminina de futebol subiu uma posição no ranking da FIFA, agora ocupando a nona colocação. A atualização da lista foi divulgada nesta sexta-feira, 14, com a Espanha, atual campeã mundial, firme na liderança com uma vantagem significativa.

O Brasil, que soma agora 1.948,87 pontos, está logo atrás do Canadá (1.951,64 pontos) e à frente da Coreia do Norte (1.943,66 pontos). A ascensão das três seleções — Brasil, Canadá e Coreia do Norte — ganhou uma ajudinha da queda de três posições da Holanda, que atualmente ocupa a 11ª posição com 1.936,12 pontos.

Leia mais: CBF "pede" que jogador da Seleção Brasileira evite cabelo rosa

Leia mais: Neymar dá sinal verde para jogar no Flamengo em 2025, diz colunista

As recentes vitórias em amistosos pré-olímpicos foram determinantes para a subida do Brasil no ranking. Sob o comando do técnico Arthur Elias, a seleção brasileira conseguiu duas goleadas de 4 a 0 contra a Jamaica no início do mês, uma em Recife e outra em Salvador, colocando a moral lá em cima.

O topo do ranking continua dominado pela Espanha, que lidera com 2.099,89 pontos. A França, com 2.029,52 pontos, subiu uma posição, ocupando agora o segundo lugar. Outras mudanças notáveis no Top 10 incluem a Inglaterra, que caiu para a terceira posição, e os Estados Unidos, agora em quinto lugar após perderem uma posição. A Alemanha também se destacou, subindo para a quarta colocação.

A próxima atualização do ranking da FIFA está agendada para o dia 16 de agosto, logo após o término da Olimpíada, que se encerra em 11 de agosto.