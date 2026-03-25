Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Seleção feminina é convocada por Arthur Elias para Fifa Series

Técnico chama 26 jogadoras, testa novidades e inicia preparação para a Copa do Mundo de 2027

Redação

Por Redação

25/03/2026 - 12:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Arthur Elias convoca Brasil para o Fifa Series; veja lista
Arthur Elias convoca Brasil para o Fifa Series; veja lista -

O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta quarta-feira, 25, a lista de convocadas da seleção brasileira feminina para a disputa do FIFA Series. A competição será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, reunindo quatro seleções de diferentes confederações.

Ao todo, 26 jogadoras foram chamadas para os confrontos diante de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. O torneio faz parte da preparação da equipe para o ciclo que culmina na Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil, e servirá como oportunidade para observação de novos nomes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre as novidades da convocação estão a atacante Marília e a zagueira Paloma Maciel, ambas do Cruzeiro, além de Gi Fernandes, do Corinthians, e Raissa Bahia, do Palmeiras. A lista também marca o retorno de Isa Haas, que se recuperou de uma fratura no nariz.

Leia Também:

Ronaldo pode voltar a jogar pelo Bahia apenas após a Copa do Mundo
Gigante do futebol brasileiro encaminha SAF por R$ 2 bilhões após frustração
Na Copa do Nordeste, jogador leva 2 amarelos e não é expulso; entenda a polêmica

Promovido pela FIFA, o FIFA Series tem como objetivo facilitar a realização de amistosos internacionais em um mesmo país-sede. Durante o período, a seleção brasileira terá como base de preparação o centro de treinamento do Cuiabá Esporte Clube.

Os compromissos da equipe comandada por Arthur Elias já estão definidos. O Brasil estreia contra a Coreia do Sul no dia 11 de abril. Em seguida, encara a Zâmbia, no dia 14, e fecha a participação diante do Canadá, no dia 18. Todas as partidas serão disputadas na Arena Pantanal, às 21h30 (horário local) — 22h30 no horário de Brasília.

Convocadas da seleção brasileira feminina

Goleiras

  • Lorena (Kansas City-EUA)
  • Lelê (Corinthians)
  • Thaís Lima (Benfica-POR)

Zagueiras

  • Isa Haas (América-MEX)
  • Mariza (Tigres-MEX)
  • Thais Ferreira (Corinthians)
  • Lauren (Atlético de Madrid-ESP)
  • Paloma Maciel (Cruzeiro)
  • Vitória Calhau (Cruzeiro)

Laterais

  • Gi Fernandes (Corinthians)
  • Raissa Bahia (Palmeiras)
  • Yasmim (Real Madrid-ESP)

Meio-campistas

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Angelina (Orlando Pride-EUA)
  • Ana Vitória (Corinthians)
  • Maiara (Angel City-EUA)
  • Ary Borges (Angel City-EUA)

Atacantes

  • Ludmila (San Diego-EUA)
  • Kerolin (Manchester City-ING)
  • Tainá Maranhão (Palmeiras)
  • Dudinha (San Diego-EUA)
  • Jheniffer (Tigres-MEX)
  • Gabi Portilho (San Diego-EUA)
  • Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP)
  • Aline Gomes (Pachuca-MEX)
  • Marília (Cruzeiro)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo 2027 futebol feminino seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arthur Elias convoca Brasil para o Fifa Series; veja lista
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Arthur Elias convoca Brasil para o Fifa Series; veja lista
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Arthur Elias convoca Brasil para o Fifa Series; veja lista
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Arthur Elias convoca Brasil para o Fifa Series; veja lista
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x