BRASIL
Seleção feminina é convocada por Arthur Elias para Fifa Series
Técnico chama 26 jogadoras, testa novidades e inicia preparação para a Copa do Mundo de 2027
Por Redação
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O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta quarta-feira, 25, a lista de convocadas da seleção brasileira feminina para a disputa do FIFA Series. A competição será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, reunindo quatro seleções de diferentes confederações.
Ao todo, 26 jogadoras foram chamadas para os confrontos diante de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. O torneio faz parte da preparação da equipe para o ciclo que culmina na Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil, e servirá como oportunidade para observação de novos nomes.
Entre as novidades da convocação estão a atacante Marília e a zagueira Paloma Maciel, ambas do Cruzeiro, além de Gi Fernandes, do Corinthians, e Raissa Bahia, do Palmeiras. A lista também marca o retorno de Isa Haas, que se recuperou de uma fratura no nariz.
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Promovido pela FIFA, o FIFA Series tem como objetivo facilitar a realização de amistosos internacionais em um mesmo país-sede. Durante o período, a seleção brasileira terá como base de preparação o centro de treinamento do Cuiabá Esporte Clube.
Os compromissos da equipe comandada por Arthur Elias já estão definidos. O Brasil estreia contra a Coreia do Sul no dia 11 de abril. Em seguida, encara a Zâmbia, no dia 14, e fecha a participação diante do Canadá, no dia 18. Todas as partidas serão disputadas na Arena Pantanal, às 21h30 (horário local) — 22h30 no horário de Brasília.
Convocadas da seleção brasileira feminina
Goleiras
- Lorena (Kansas City-EUA)
- Lelê (Corinthians)
- Thaís Lima (Benfica-POR)
Zagueiras
- Isa Haas (América-MEX)
- Mariza (Tigres-MEX)
- Thais Ferreira (Corinthians)
- Lauren (Atlético de Madrid-ESP)
- Paloma Maciel (Cruzeiro)
- Vitória Calhau (Cruzeiro)
Laterais
- Gi Fernandes (Corinthians)
- Raissa Bahia (Palmeiras)
- Yasmim (Real Madrid-ESP)
Meio-campistas
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Angelina (Orlando Pride-EUA)
- Ana Vitória (Corinthians)
- Maiara (Angel City-EUA)
- Ary Borges (Angel City-EUA)
Atacantes
- Ludmila (San Diego-EUA)
- Kerolin (Manchester City-ING)
- Tainá Maranhão (Palmeiras)
- Dudinha (San Diego-EUA)
- Jheniffer (Tigres-MEX)
- Gabi Portilho (San Diego-EUA)
- Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP)
- Aline Gomes (Pachuca-MEX)
- Marília (Cruzeiro)
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