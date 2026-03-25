Seleção feminina é convocada por Arthur Elias para Fifa Series

Arthur Elias convoca Brasil para o Fifa Series; veja lista - Foto: Divulgação / CBF

O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta quarta-feira, 25, a lista de convocadas da seleção brasileira feminina para a disputa do FIFA Series. A competição será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, reunindo quatro seleções de diferentes confederações.

Ao todo, 26 jogadoras foram chamadas para os confrontos diante de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. O torneio faz parte da preparação da equipe para o ciclo que culmina na Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil, e servirá como oportunidade para observação de novos nomes.

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Entre as novidades da convocação estão a atacante Marília e a zagueira Paloma Maciel, ambas do Cruzeiro, além de Gi Fernandes, do Corinthians, e Raissa Bahia, do Palmeiras. A lista também marca o retorno de Isa Haas, que se recuperou de uma fratura no nariz.

Promovido pela FIFA, o FIFA Series tem como objetivo facilitar a realização de amistosos internacionais em um mesmo país-sede. Durante o período, a seleção brasileira terá como base de preparação o centro de treinamento do Cuiabá Esporte Clube.

Os compromissos da equipe comandada por Arthur Elias já estão definidos. O Brasil estreia contra a Coreia do Sul no dia 11 de abril. Em seguida, encara a Zâmbia, no dia 14, e fecha a participação diante do Canadá, no dia 18. Todas as partidas serão disputadas na Arena Pantanal, às 21h30 (horário local) — 22h30 no horário de Brasília.

Convocadas da seleção brasileira feminina

Goleiras

Lorena (Kansas City-EUA)

Lelê (Corinthians)

Thaís Lima (Benfica-POR)

Zagueiras

Isa Haas (América-MEX)

Mariza (Tigres-MEX)

Thais Ferreira (Corinthians)

Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Paloma Maciel (Cruzeiro)

Vitória Calhau (Cruzeiro)

Laterais

Gi Fernandes (Corinthians)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Yasmim (Real Madrid-ESP)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City-EUA)

Ary Borges (Angel City-EUA)

Atacantes