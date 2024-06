Semifinais da fase metropolitana da Copa 2 de Julho serão nesta quarta | A TARDE

Falta pouco mais de um mês para a bola rolar na Copa 2 de julho Sub-15, mas enquanto a etapa nacional não começa, a fase metropolitana caminha para o momento decisivo. Nesta quarta-feira, 29, às 15h, serão realizadas as semifinais do torneio.

De um lado, o Bahia encara a Seleção de Cachoeira no CT Evaristo de Macedo, enquanto na outra chave o confronto é entre Vitória e Jacuipense, no CT Manoel Pontes Tanajura. Os vencedores se enfrentarão na grande final, marcada para a próxima terça-feira, 4, às 10h, no Estádio de Pituaçu.

A fase metropolitana da Copa 2 de Julho reuniu 28 times de 15 cidades, principalmente da região metropolitana de Salvador e do Recôncavo Baiano: Cachoeira, Camaçari, Cruz das Almas, Inhambupe, Juazeiro, Lauro de Freitas, Maragogipe, Mata de São João, Muritiba, Pojuca, Riachão do Jacuípe, Salvador, São Sebastião do Passé, Saubara e Simões Filho.

As equipes melhores colocadas da fase metropolitana, que está na sua 11ª edição em 2024, estarão em campo na fase nacional, que contará com 40 equipes ao todo, divididas em oito grupos de cinco times cada. A Copa 2 de Julho é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e é uma competição oficial da Federação Bahiana de Futebol (FBF), com o apoio da Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP).

