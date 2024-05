"Sempre buscando o gol”, garante Lindsay Camila, treinadora do Bahia | A TARDE

O Bahia segue com o aproveitamento em 100% na segunda divisão do Campeonato Brasileiro feminino e busca retornar à elite do futebol nacional. Para essa missão, o Esquadrão precisará dar tudo de si no físico e mental, como foi no último domingo, 21, quando venceu o Mixto por 2x1, de virada, na 2ª rodada.

Sobre o feito, a treinadora Lindsay Camila avaliou a partida de maneira positiva, garantindo que a equipe está acostumada com os bons resultados. Além disso, a comandante destacou a resiliência da equipe, que não se abalou com o gol sofrido e buscou a virada.

“Time vencedor, time que está acostumado com a vitória. Elas foram resistentes ao jogo. O time do Mixto dá muito trabalho, elas têm uma proposta de jogo, seguem até o final essa proposta e quase deu certo. […] A gente não parou, não se abalou com o gol e time acostumado a vencer tem que estar sempre buscando o gol”, disse Lindsay.

O próximo confronto da equipe tricolor será contra um conhecido baiano, o Doce Mel, em Jequié. Para o duelo, a treinadora não contará com a zagueira Tchula, que foi expulsa. Assim, Lindsay avaliou qual possível mudança poderá fazer para a 3ª rodada da competição.

“A gente precisa trocar obrigatoriamente porque não poderemos contar com a Tchula, vamos ver as meninas que estavam sentindo pelas trocas. É pensar jogo a jogo, vou chegar em Salvador para ver como está nossa semana, para que a gente possa entender como vamos jogar contra elas”, disse a comandante.

Ainda sobre o duelo contra o Mixto, o jogo ocorreu às 11h da manhã com muito calor. Apesar disso, não diminuiu o ímpeto das atletas, que viraram a partida e conseguiram os três pontos nos últimos minutos.

"Time de guerreiras, uma equipe que não deixou se abater com o gol e com a maneira que ele aconteceu. Foi como eu falei: "mente vencedora". Vamos tentar sufocar o adversário, respeitando sempre, e é muito bom quando o resultado acontece desta maneira, eu acho que motiva mais elas", disse Lindsay.

O próximo confronto da Série A2, contra o Doce Mel, será em Jequié, neste sábado, 28, às 19h.