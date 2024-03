Sérgio Baiano agradece apoio e tranquiliza torcedores: "Estou bem" | A TARDE

Após se lesionar em uma disputa de bola no jogo contra o Bahia, pela semifinal do Campeonato Baiano e causar preocupação nos torcedores, o zagueiro Sérgio Baiano, do Jequié, utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens de solidariedade. O vídeo foi publicado no Instagram oficial da ADJ na noite desta terça-feira, 12.

Sérgio se diz bem após o trauma. Ele já deu início ao tratamento em conjunto com o departamento médico do Jequié, juntamente com o hospital. O zagueiro fará um processo conservador, com a utilização de um colete de putti sem a necessidade de cirurgia. A tendência é que ele fique fora dos gramados por até três.

"Fala rapaziada. Passando para agradecer a todos vocês que me mandaram mensagem e me ligaram. Queria dizer que estou bem e já comecei o processo de tratamento junto com a equipe médica da ADJ e com o pessoal do hospital, que me receberam muito bem. Queria dizer que vou ficar um pouco afastado, mas estarei aí na torcida por minha equipe e que tudo vai dar certo. Estamos juntos e com o fé em Deus logo logo estou aí", disse o defensor.

Após uma dividida com Everaldo, Sergio Baiano caiu de mau jeito no gramado e precisou deixar o campo para ser atendido. Ele foi encaminhado para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. De acordo com a assessoria do Jipão, o defensor foi submetido a um exame de imagem e foi diagnosticada uma fratura na apófise da coluna lombar.



Sérgio Iure Paulino dos Santos, tem 25 anos e chegou ao Jequié em 2024. Ele disputou nove jogos com a camisa do Jipão, sendo titular em todos eles. O zagueiro teve uma rápida passagem pelo Bahia, em 2020. Inclusive, o Esquadrão divulgou uma nota se solidarizando com a situação de Sérgio Baiano.