Série D: Jacuipense encaminha classificação e Juazeirense se complica

Matheus Cabral (com a faixa de capitão) comemora gol da vitória do Jacuipense sobre o Sergipe - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

Os três representantes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro entraram em campo neste sábado, 13, pela 13ª rodada, a penúltima da fase de grupos. Itabuna, no Grupo A6, e Jacuipense e Juazeirense, no Grupo A4, vivem situações diferentes dentro da competição.

Fora de casa, o Jacuipense venceu o lanterna Sergipe por 1 a 0 com gol do zagueiro Matheus Cabral. O Leão do Sisal chegou aos 20 pontos, entrou no G-4 e encaminhou uma vaga na segunda fase da Série D. Na última rodada, o ‘Jacupa’ recebe o já eliminado Petrolina, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O duelo está marcado para as 16h de domingo.

Leia mais: Sonolento, Bahia é superado pelo Cuiabá e perde 100% na Fonte

Leia mais: Goiás é o campeão da 14ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15

No mesmo dia e horário, a Juazeirense decide a classificação contra o líder Itabaiana, fora de casa. A missão é complicada, já que além de vencer o primeiro colocado, o Cancão de Fogo ainda precisa torcer para uma combinação de resultados para avançar de fase. A equipe é a 6ª colocada com 18 pontos. Neste sábado, no Adautão, o time perdeu para o Retrô-PE por 2 a 1.

Juazeirense e Retrô se enfrentaram no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro | Foto: Bruno Lopes | SD Juazeirense

O Itabuna, por sua vez, entrou em campo classificado diante do Ipatinga, em Pituaçu. A equipe do sul do estado empatou sem gols e segue na vice-liderança do seu grupo. Na última rodada, o clube que tem parceria com o Vitória vai até o Espírito Santo enfrentar o Real Noroeste, que ainda briga por uma vaga na fase seguinte. O jogo está marcado para as 15h de sábado, 20.