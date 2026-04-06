QUARTA DIVISÃO
Série D: Porto faz história e Juazeirense vence com hat-trick
Clubes baianos estrearam na Quarta Divisão em busca de acesso à Série C
Por Lucas Vilas Boas
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A bola começou a rolar na Série D do Brasileiro neste fim de semana com direito a estreias dos quatro representantes baianos. Juazeirense, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas disputam vaga no Grupo A10, enquanto o Porto integra o Grupo A12.
Primeiro a entrar em campo, a Juazeirense também foi o primeiro clube a somar três pontos na competição, com a vitória por 3 a 1 sobre o CSE (AL), no Adauto Moraes, em Juazeiro. A estrela da partida foi o atacante Adriano Pardal, autor dos três gols do Cancão de Fogo no duelo.
Na mesma chave, o Jacuipense empatou em 0 a 0 com o ASA de Arapiraca (AL), em Alagoas, e somou seu primeiro ponto na competição. O Atlético de Alagoinhas, por outro lado, foi derrotado por 3 a 0 pelo CSA, no Estádio Rei Pelé, e segue sem vencer após o rebaixamento à Série B do Campeonato Baiano.
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Quem teve uma boa estreia foi o Porto, que venceu o Rio Branco (ES) em seu primeiro jogo na Série D de sua história. No Agnaldo Bento, em Porto Seguro, o Clube da Terra Mãe contou com dois gols de Luan e um de Coruja para somar três pontos.
O CSA assumiu a liderança do Grupo A10 nesta primeira rodada graças ao saldo de gols, mas a Juazeirense aparece logo atrás com a mesma pontuação. Já no Grupo A12, o Porto é o líder, mas pode ser ultrapassado por Democrata GV ou Real Noroeste, que se enfrentam nesta segunda-feira, 6.
Próximos jogos dos baianos
- Vitória x Juazeirense (Copa do Nordeste), quarta-feira, 8, às 19h
- Atlético de Alagoinhas x Juazeirense (Série D), domingo, 12, às 16h, no Carneirão
- Tombense x Porto (Série D), sábado, 11, às 18h, em Minas Gerais
- Ferroviária x Jacuipense (Copa do Nordeste), terça-feira, 7, às 19h30, em Fortaleza
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