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QUARTA DIVISÃO

Série D: Porto faz história e Juazeirense vence com hat-trick

Clubes baianos estrearam na Quarta Divisão em busca de acesso à Série C

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/04/2026 - 11:05 h | Atualizada em 06/04/2026 - 11:39

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Série D do Brasileiro estreou neste sábado, 4
Série D do Brasileiro estreou neste sábado, 4 -

A bola começou a rolar na Série D do Brasileiro neste fim de semana com direito a estreias dos quatro representantes baianos. Juazeirense, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas disputam vaga no Grupo A10, enquanto o Porto integra o Grupo A12.

Primeiro a entrar em campo, a Juazeirense também foi o primeiro clube a somar três pontos na competição, com a vitória por 3 a 1 sobre o CSE (AL), no Adauto Moraes, em Juazeiro. A estrela da partida foi o atacante Adriano Pardal, autor dos três gols do Cancão de Fogo no duelo.

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Na mesma chave, o Jacuipense empatou em 0 a 0 com o ASA de Arapiraca (AL), em Alagoas, e somou seu primeiro ponto na competição. O Atlético de Alagoinhas, por outro lado, foi derrotado por 3 a 0 pelo CSA, no Estádio Rei Pelé, e segue sem vencer após o rebaixamento à Série B do Campeonato Baiano.

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Quem teve uma boa estreia foi o Porto, que venceu o Rio Branco (ES) em seu primeiro jogo na Série D de sua história. No Agnaldo Bento, em Porto Seguro, o Clube da Terra Mãe contou com dois gols de Luan e um de Coruja para somar três pontos.

O CSA assumiu a liderança do Grupo A10 nesta primeira rodada graças ao saldo de gols, mas a Juazeirense aparece logo atrás com a mesma pontuação. Já no Grupo A12, o Porto é o líder, mas pode ser ultrapassado por Democrata GV ou Real Noroeste, que se enfrentam nesta segunda-feira, 6.

Próximos jogos dos baianos

  • Vitória x Juazeirense (Copa do Nordeste), quarta-feira, 8, às 19h
  • Atlético de Alagoinhas x Juazeirense (Série D), domingo, 12, às 16h, no Carneirão
  • Tombense x Porto (Série D), sábado, 11, às 18h, em Minas Gerais
  • Ferroviária x Jacuipense (Copa do Nordeste), terça-feira, 7, às 19h30, em Fortaleza

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atlético de alagoinhas jacuipense juazeirense porto Série D

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