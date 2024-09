09/09/2024 às 13:51 - há XX semanas | Autor: AFP TÊNIS Sinner se consolida na liderança do ATP; Djokovic cai de posição Italiano foi campeão do US Open, enquanto adversários cairam antes das oitavas

Sinner com troféu do US Open - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O italiano Jannik Sinner reforçou sua primeira posição no ranking da ATP após vencer o US Open no domingo, de acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira, 9, em que o alemão Alexander Zverev, que chegou às quartas de final do torneio, ganhou duas colocações e subiu para segundo, à frente de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Alcaraz, campeão de Roland Garros e Wimbledon, permanece em terceiro depois de ser eliminado logo na segunda rodada pelo holandês Botic van de Zandschulp. Leia mais:

Já Djokovic, que chegou ao US Open como número dois do mundo e atual campeão do torneio realizado em Nova York, pagou pela eliminação sofrida na terceira rodada perdendo duas posições: caiu do segundo para o quarto lugar. A progressão de maior destaque no topo da tabela foi a do vice-campeão Taylor Fritz, que passou da 12ª posição para a sétima. O britânico Jack Draper, semifinalista em Nova York, também ganhou cinco colocações e está em 20º. Entre os tenistas brasileiros, Thiago Monteiro, eliminado na primeira rodada pelo francês Ugo Humbert, perdeu uma posição e está em 76º. Thiago Wild, que também sofreu uma derrota na mesma fase (para o russo Andrey Rublev) perdeu 30 posições e despencou para 98º. O espanhol Rafael Nadal, que não disputou o US Open, ocupa apenas a 154ª posição. Ranking da ATP desta segunda-feira, 9 de setembro: 1. Jannik Sinner (ITA) 11180 pts 2. Alexander Zverev (ALE) 7075 (+2) 3. Carlos Alcaraz (ESP) 6690 4. Novak Djokovic (SRB) 5560 (-2) 5. Daniil Medvedev (RUS) 5475 6. Andrey Rublev (RUS) 4645 7. Taylor Fritz (EUA) 4060 (+5) 8. Hubert Hurkacz (POL) 4060 (-1) 9. Casper Ruud (NOR) 4010 (-1) 10. Grigor Dimitrov (BUL) 3965 (-1)

