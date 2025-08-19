Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

THE CHAMPIONS!

Sorteio da fase de liga da Champions League: onde assistir e mais

Competição terá novidades no formato que será apresentado em evento

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 13:04 h
Liga dos Campeões da Europa
Liga dos Campeões da Europa -

A Uefa realizará na próxima quinta-feira, 28, o sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26. O evento acontece em Mônaco, a partir do meio-dia, e definirá os confrontos entre as 36 equipes participantes. O calendário oficial com todas as datas dos jogos será divulgado até o sábado seguinte, dia 30.

No novo formato, cada clube disputará oito partidas, quatro como mandante e quatro como visitante, enfrentando adversários de diferentes potes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sorteio

As equipes serão divididas em quatro potes. O Pote 1 já está completo, enquanto os Potes 2 e 3 aguardam a definição de vagas pela fase de qualificação. O procedimento seguirá o protocolo do ano passado, onde cada clube enfrentará duas equipes de cada pote.

Leia Também:

Bahia chega à final da Copa do Nordeste? Saiba os palpites das IAs
Confira como foi a estreia dos brasileiros no qualifying do US Open
Fábio Carille promete acompanhar mais jogos da base do Vitória


Clubes do mesmo país não podem se enfrentar, exceto quando há quatro ou mais representantes. Nenhum time poderá ter mais de dois adversários do mesmo país (válido para Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália).

O sorteio começa com o Pote 1, em que uma bola física será escolhida antes que o software automatizado distribua os demais confrontos.

Os potes da Champions League

Pote 1 (definido)

PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

Pote 2

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus e Eintracht Frankfurt.

Benfica e Club Brugge podem entrar caso avancem na fase de qualificação.

Pote 3

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga e Olympique de Marselha.

Bodø/Glimt pode integrar este pote se confirmar a classificação.

Pote 4

Monaco, Ferencváros, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao e Newcastle já estão garantidos.

Classificação

Os oito primeiros colocados da fase de liga avançam diretamente às oitavas de final. Os clubes que terminarem entre o 9º e o 24º lugares disputarão um play-off por mais oito vagas nas oitavas. As equipes entre a 25ª e a 36ª posições estarão eliminadas da competição.

Sorteios da Europa League e Conference League

Pela primeira vez, a Uefa realizará os sorteios da Europa League e da Conference League de forma simultânea, na sexta-feira, 29 de agosto, também em Mônaco.

Na Liga Europa, por exemplo, o Betis estará no Pote 1, junto de Roma, Porto, Feyenoord, Lille, Dínamo Zagreb, RB Salzburg e Aston Villa. A proposta da entidade é ampliar a visibilidade das duas competições e criar uma celebração única para os clubes que buscam títulos continentais.

Sorteio da Uefa Champions League 2025/26 – fase de liga

Local: Mônaco, França
Data e horário: 28/08/2025, às 12h (de Brasília)
Transmissão: Canais oficiais da Uefa e plataformas digitais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

champions league onde assistir Sorteio da fase de liga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Liga dos Campeões da Europa
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Liga dos Campeões da Europa
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Liga dos Campeões da Europa
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Liga dos Campeões da Europa
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x