Sorteio da fase de liga da Champions League: onde assistir e mais

Liga dos Campeões da Europa - Foto: GLYN KIRK / AFP

A Uefa realizará na próxima quinta-feira, 28, o sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26. O evento acontece em Mônaco, a partir do meio-dia, e definirá os confrontos entre as 36 equipes participantes. O calendário oficial com todas as datas dos jogos será divulgado até o sábado seguinte, dia 30.

No novo formato, cada clube disputará oito partidas, quatro como mandante e quatro como visitante, enfrentando adversários de diferentes potes.

Sorteio

As equipes serão divididas em quatro potes. O Pote 1 já está completo, enquanto os Potes 2 e 3 aguardam a definição de vagas pela fase de qualificação. O procedimento seguirá o protocolo do ano passado, onde cada clube enfrentará duas equipes de cada pote.



Clubes do mesmo país não podem se enfrentar, exceto quando há quatro ou mais representantes. Nenhum time poderá ter mais de dois adversários do mesmo país (válido para Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália).

O sorteio começa com o Pote 1, em que uma bola física será escolhida antes que o software automatizado distribua os demais confrontos.

Os potes da Champions League

Pote 1 (definido)

PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

Pote 2

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus e Eintracht Frankfurt.

Benfica e Club Brugge podem entrar caso avancem na fase de qualificação.

Pote 3

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga e Olympique de Marselha.

Bodø/Glimt pode integrar este pote se confirmar a classificação.

Pote 4

Monaco, Ferencváros, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao e Newcastle já estão garantidos.

Classificação

Os oito primeiros colocados da fase de liga avançam diretamente às oitavas de final. Os clubes que terminarem entre o 9º e o 24º lugares disputarão um play-off por mais oito vagas nas oitavas. As equipes entre a 25ª e a 36ª posições estarão eliminadas da competição.

Sorteios da Europa League e Conference League

Pela primeira vez, a Uefa realizará os sorteios da Europa League e da Conference League de forma simultânea, na sexta-feira, 29 de agosto, também em Mônaco.

Na Liga Europa, por exemplo, o Betis estará no Pote 1, junto de Roma, Porto, Feyenoord, Lille, Dínamo Zagreb, RB Salzburg e Aston Villa. A proposta da entidade é ampliar a visibilidade das duas competições e criar uma celebração única para os clubes que buscam títulos continentais.

Sorteio da Uefa Champions League 2025/26 – fase de liga

Local: Mônaco, França

Data e horário: 28/08/2025, às 12h (de Brasília)

Transmissão: Canais oficiais da Uefa e plataformas digitais