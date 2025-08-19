Confira como foi a estreia dos brasileiros no qualifying do US Open

Laura Pigossi vibra com classificação a 2ª rodada do US Open - Foto: Reprodução

O Brasil teve estreia movimentada no qualifying do US Open. Na última segunda-feira, 18, Thiago Seyboth Wild e Thiago Monteiro foram eliminados logo na primeira rodada, enquanto Laura Pigossi conseguiu avançar de fase após uma grande virada. João Reis entra em quadra nesta terça-feira (19).

Wild e Monteiro são eliminados

Thiago Wild caiu diante do cazaque Dmitry Popko por 2 sets a 0, parciais de 6/7 (4) e 3/6. Já Thiago Monteiro travou um duelo equilibrado com o americano Murphy Cassone, mas perdeu por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 5/7, após quase três horas de partida.

Laura Pigossi vence e avança para a segunda rodada

Laura Pigossi derrotou a eslovena Tamara Zidansek por 2 a 1, de virada: 5/7, 7/6 (3) e 6/3. A brasileira salvou um match point no segundo set antes de dominar o terceiro e garantir vaga na segunda rodada do qualifying.



Além do qualifying, o tênis brasileiro também celebra um marco no ranking. João Fonseca, que completa 19 anos na próxima quinta-feira, 21, alcançou a 44ª posição da ATP, a melhor da carreira. Ele subiu oito posições após chegar à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

O feito ganha ainda mais destaque quando comparado a lendas do esporte. Novak Djokovic, atual recordista de Grand Slams, era apenas o 63º do mundo aos 19 anos. Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, ocupava a 270ª posição em 1995, quando tinha a mesma idade.