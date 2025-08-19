SELEÇÃO BRASILEIRA
Ancelotti barra convocação de Vini Jr e explica decisão na Seleção
Camisa 7 do Real Madrid terá descanso; Rodrygo e Militão voltam à lista
Por Redação
O técnico Carlo Ancelotti já definiu os próximos passos da Seleção Brasileira. No último fim de semana, o treinador enviou aos clubes a pré-convocação exigida pela Fifa, mas um nome de peso acabou ficando de fora: Vinícius Júnior. A lista final será apresentada apenas na próxima segunda-feira, 25, no Rio de Janeiro.
O camisa 7 do Real Madrid não será chamado nesta ocasião porque a comissão técnica decidiu dar a ele um período de descanso. Suspenso da partida contra o Chile, no Maracanã, após receber o segundo cartão amarelo, o atacante já não teria condições de atuar. Foi justamente diante dos chilenos, aliás, que Vini marcou o gol que assegurou o Brasil na Copa do Mundo de 2026.
Se por um lado Vinícius ficará de fora, por outro, dois companheiros de clube voltam ao radar do técnico italiano: Rodrygo e Éder Militão. Ambos aparecem na pré-lista e têm chance de integrar a convocação definitiva.
A Seleção encara a Bolívia na última rodada das Eliminatórias, no dia 9 de outubro, às 20h30, em El Alto.
