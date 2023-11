Sucesso na estreia, torneio de tênis deve ganhar novas edições | A TARDE

A primeira edição do A TARDE Play by Infinite Tennis, realizada nos dias 25 e 26 de novembro foi um sucesso. Cerca de 40 atletas, divididos em duas categorias, participaram da competição que reuniu família e amigos nas quadras da Arena Parque Santiago (APS), em Salvador.

Fabiana Veiga, responsável pela área comercial da APS, celebrou a parceria entre o Grupo A TARDE e o Infinite Tennis, e revelou o desejo para realização de novas edições.

"Essa parceria foi sensacional, foi fantástica. Hoje a Arena Parque Santiago é referência nessa paixão nacional que é o futebol, mas a gente quer trazer essa referência também para o tênis. Temos o Infinite como parceiro, que conta com o clube lá no Costa Verde e é uma referência. Essa primeira edição foi um laboratório, foi um sucesso e queremos mais", contou ao Portal A TARDE.

Fabiana Veiga é responsável pela área comercial da Arena Parque Santiago | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Inaugurada há cerca de um ano, a APS conta com equipamentos para a prática de diversos esportes e já se tornou um dos principais destinos para a prática esportiva na cidade. Além disso, a área de 30 mil m² ainda concentra espaço para lazer e entretenimento.

"Hoje a Arena Parque Santiago é uma das maiores estruturas de arena esportiva, são 30 mil metros quadrados. A gente conta com a parte do futebol, são seis campos de Fut-7, quatro deles sendo reversíveis para o oficial, temos a Alcatéia com crossfit, o maior box daqui de Salvador. Temos o Instituto Pró-Saúde com ortopedia, com fisioterapia, pilates, massagem esportiva, temos barbearia, temos o Baby Beef, e muitos espaços para confraternizações", concluiu Fabiana.

Dentro de quadra, Daniel Fischmann, de 20 anos, ficou com o título da categoria A, com atletas amadores com experiência no tênis. Já a categoria B, com atletas iniciantes, foi conquistada por Matheus Espinheira, de 11 anos, que venceu Moana Minayoshi, de 14.

Matheus e Moana fizeram a final da categoria B | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE