Surfe: Brasil iguala recorde histórico e terá 11 surfistas na WSL

Adriano Mineirinho durante apresentação - Foto: Kelly Cestari | WSL | Divulgação

A temporada de 2025 da World Surf League (WSL) se apresenta como um marco para o Brasil, que contará com 11 surfistas na elite masculina, igualando seu recorde histórico no Circuito Mundial. Nesta quarta-feira, 16, Edgard Groggia, que comemorou seu 28º aniversário, garantiu sua vaga ao se destacar no Challenger Series, a divisão de acesso.

Mesmo com uma eliminação precoce na etapa de Saquarema, Groggia se beneficiou da queda do compatriota Mateus Herdy nas quartas de final, assegurando seu lugar entre os 10 melhores do ranking do CS.

"Sonhei muito com esse momento. Minha vida foi de luta, principalmente mental. Deus tem colocado pessoas maravilhosas no caminho. A minha família não me deixou desistir quando falei que ia desistir. Estar aqui é por eles. Fico muito feliz", disse Groggia, que disputará a elite da liga pela primeira vez

Leia mais:

>> Jovem narrador, Edwin Conceição morre nesta quarta-feira, 16

>> Vídeo: iInfluenciador viraliza após realizar sonho pessoal em jogo do Brasil

>> Dorival comemora vitória de Brasil sobre Peru

Mateus Herdy, um dos competidores em busca de acesso à elite, também participou da disputa em Saquarema. Com um desempenho impressionante, incluindo uma nota perfeita de 10 na última segunda-feira, ele enfrentou Deivid Silva, que já estava classificado para a divisão principal em 2025. Apesar de uma batalha acirrada, Herdy ficou com a somatória de 12,50, enquanto Deivid avançou com 13,07.

Se Herdy tivesse conseguido a classificação, o Brasil teria estabelecido um novo recorde com 12 surfistas entre os 36 competidores da elite da WSL. Contudo, os 11 representantes confirmados para 2025 igualam a melhor marca do país, que já havia sido alcançada nas temporadas de 2001, 2018, 2019 e 2021.

A única representante feminina: Tatiana Weston-Webb

Enquanto o Brasil terá uma forte presença na elite masculina, Tatiana Weston-Webb será a única representante do país na categoria feminina. Luana Silva e Sophia Medina tinham chances de classificação via Challenger Series, mas ambas foram eliminadas nas quartas de final em Saquarema, ficando fora do top 5 da temporada.