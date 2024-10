Dorival comemora vitória de Brasil sobre Peru

Dorival destaca que equipe colocou em prática treinamentos mesmo com dificuldade de encontrar espaços no primeiro tempo - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O técnico Dorival Júnior comemorou a execução de tudo o que foi previsto nos treinamentos, na partida desta terça-feira, 15, entre Brasil e Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Em disputa pela décima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, o Brasil venceu de 4 a 0 sobre a Seleção peruana. Apesar das dificuldades nos minutos iniciais, Dorival comentou que a medida que os gols foram saindo a equipe soube se impor diante dos espaços.

Em coletiva de imprensa, o técnico brasileiro explicou a deixa da Seleção peruana, “na segunda etapa, a partir do momento do 2 a 0, a equipe adversária se abriu um pouco mais e nos deu tudo o que queremos: campo para trabalhar”.

Outro destaque de Dorival foi o terceiro gol marcado por Andreas Pereira, que finalizou uma sequência bem executada de retomada de bola, infiltrações e reconstrução. “Uma seleção que venceu e sabe porque venceu”, afirmou Dorival em celebração à vitória brasileira.

O Brasil com apenas um gol de saldo do Uruguai, terceiro colocado, e com 16 pontos na tabela de classificação é o quarto colocado. A Seleção volta a campo para enfrentar a Venezuela fora de casa e o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador.

O Brasil termina a Data Fifa de outubro com 100% de aproveitamento.