"Também não me convocava", diz Richarlison sobre seleção brasileira | A TARDE

O técnico Fernando Diniz convocou a seleção brasileira na última segunda-feira, 6, com algumas mudanças. Uma delas é a presença do atacante Endrick, do Palmeiras. Quem ficou de fora foi Richarlison, do Tottenham. Após a derrota por 4 a 1 para o Chelsea na Premier League, o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de 2022 lamentou a ausência na convocação, mas concordou com o treinador.

"Claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas entendo o Diniz. Se eu fosse ele, também não me convocava. Não venho apresentando um bom futebol, venho devendo. Claro que dei uma melhorada nos últimos jogos, mas mesmo assim falta muito para vestir a camisa da seleção, disse Richarlison, para completar", disse em entrevista à Espn Brasil.

>> Diniz comenta ausência de Richarlison e explica surpresas na Seleção

Com três gols marcados no último Mundial, Richarlison reiterou que a Seleção faz parte da carreira dele e que ele voltará a defender a camisa verde e amarela nas próximas convocações.

"Tenho que estar bem, tenho que estar no meu 100%, e não estou no meu 100%. Acho que o professor fez a escolha certa. Os meninos estão voando, então cabe a mim trabalhar. Com certeza, vou voltar. Não cheguei aqui à toa. Cabe a mim trabalhar forte durante o dia a dia, pegar uma sequência boa aqui no Tottenham", reconheceu.

O camisa 9 não balança as redes desde setembro. Após sequência como titular, ele nem entrou em campo na derrota do Tottenham diante do Chelsea. Com uma lesão na região do púbis, o jogador revelou que fará uma cirurgia.

"Os últimos meses não foram fáceis pra mim. Venho sofrendo também de saúde, acho que já conversei com os doutores e em breve farei uma cirurgia no púbis. Venho há oito meses sofrendo, guerreando, olhando pra seleção, pra clube e não olhava pra mim. Acho que chegou o momento de descansar, dar uma pausa. Vamos ver os próximos dias, em breve farei o que for melhor pra mim", destacou.

O Brasil entrará em campo pelas últimas vezes em 2023 diante de Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21 deste mês, respectivamente. Os duelos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.