Técnico brasileiro é anunciado por adversário do Bahia na Libertadores

Antônio Carlos Zago comandou a Bolívia na Copa América - Foto: Ron Jenkins/ AFP

Primeiro adversário do Bahia na Libertadores após 35 anos, o The Strongest anunciou um novo treinador na manhã desta segunda-feira, 13. Trata-se do brasileiro Antônio Carlos Zago, de 55 anos, que acumula passagens por Palmeiras, Internacional, Fortaleza e Coritiba.

Seu último trabalho foi representando a Seleção da Bolívia, de outubro de 2023 até julho de 2024. Com um desempenho negativo, Zago somou 10 derrotas, três vitórias e um empate. No período, foi eliminado da Copa América na lanterna do grupo C, sem pontuar.

"O Club The Strongest dá as boas-vindas ao professor Antônio Carlos Zago, técnico com ampla experiência em clubes e com passagem pela Seleção Boliviana. Vamos com tudo, professor", escreveu o The Strongest.

O treinador brasileiro chega para substituir o espanhol Ismael Rescalvo. Seu título de maior expressão foi ao comando do Bolívar, em 2022, conquistando a Liga Boliviana.

The Strongest e Bahia disputam uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O primeiro confronto será no dia 18 de fevereiro, na Bolívia. O duelo de volta, no entanto, será no dia 24 do mesmo mês, na Arena Fonte Nova, em Salvador.