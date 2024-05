Técnico do Criciúma enaltece o Bahia: "Vai brigar por títulos" | A TARDE

O Bahia garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Criciúma, vencendo o jogo de volta, nesta quinta-feira, 23, por 2x0. O resultado rendeu elogios do adversário ao treinador Rogério Ceni e ao elenco tricolor, que foi bem visto por Claudio Tencati, comandante do Tigre.

Durante a coletiva pós-jogo, Tencati opinou sobre o Esquadrão, comentando sobre a dificuldade do confronto e elogiando o trabalho de Ceni. O treinador avaliou que a equipe vem "produzindo um bom futebol" e merece ser exaltada.

“Sabíamos que seria um jogo extremamente difícil. Enfrentamos neste mata-mata a equipe melhor colocada no Brasileiro, junto com o Athletico-PR. É uma equipe que vem produzindo um bom futebol através do trabalho do Rogério Ceni, temos que exaltá-los. Vimos isso no jogo da ida, sabíamos como poderia ser na volta, acompanhamos os jogos do Brasileirão e esse comportamento não foi apenas conosco, foi contra o Botafogo, fora de casa, e em outros grandes jogos", pontuou o treinador da equipe catarinense.

Leia mais:

"Atingimos nosso objetivo", diz Ceni após classificação no Sul

Em continuidade, Claudio Tencati também pontuou o poder de fogo do Esquadrão e a superioridade na etapa final, quando Ceni realizou substituições. Além disso, o treinador projetou a campanha do Bahia, afirmando que brigará por títulos.

"É uma equipe muito qualificada, tanto que a superioridade dele foi nas substituições, na reta final, aos 40 minutos, quando ele mudou e potencializou o time. A equipe do Bahia vai brigar por títulos e está demonstrando isso já no início", finalizou o profissional.

Assista:





Reprodução | TV Tigre

Publicações relacionadas