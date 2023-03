Técnico do Itabuna projeta decisão diante do Bahia pelo Baianão

O Itabuna se classificou para a segunda fase do Campeonato Baiano de 2023 na última rodada. Depois de um bom começo na competição estadual, a equipe apresentou dificuldades, mas conseguiu garantir uma vaga no mata-mata do torneio.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o técnico do Itabuna Sérgio Araújo projetou o confronto diante do Bahia e afirmou que a equipe tem chances de surpreender.

"Nosso time vem aí há mais de uma semana trabalhando para essa partida contra o Bahia. A gente sabe que o time do Bahia é extremamente qualificado, de Série A do Brasileiro. Esse ano existe uma mobilização muito forte para que o Bahia possa chegar até a final e levantar esse título, mas a gente também tem uma equipe muito bem qualificada", disse o técnico.

Sérgio Araújo falou sobre o desempenho do Itabuna no Campeonato Baiano e destacou que a equipe acredita no resultado necessário para eliminar o Bahia e garantir uma vaga na final.

"Nós começamos a competição bem, depois tivemos uma queda em função da quantidade de jogos, mas a gente já conseguiu recuperar o time nesse período que tivemos de treinamento. Acredito muito que nessa partida contra o Bahia a equipe vai estar mais inteira e a gente vai poder fazer um grande jogo, a gente acredita muito nesse resultado positivo jogando em casa", pontuou.

Itabuna e Bahia se enfrentam neste sábado, 11, às 16h, no estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacã.