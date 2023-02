Técnico do Itabuna projeta reencontro com o Bahia e pensa em final

Classificado para a semifinal do Campeonato Baiano, após vencer o Bahia por 4 a 0 na última rodada, o Itabuna projeta novo encontro com o Tricolor em partidas válidas pela semifinal.

“Vamos pensar no próximo adversário, que é o Bahia, em condição diferente. Sabemos que é uma outra competição e vamos usar uma estratégia mais ousada. A expectativa é positiva em relação ao rendimento da equipe”, analisou o técnico Sérgio Araújo em entrevista ao portal A Tarde.

O treinador ainda falou dos feitos do time na primeira fase. “É um momento importante. Ano passado estávamos disputando a Segunda Divisão. Tem 12 anos que não disputa a primeira divisão e no retorno, de imediato, já com a classificação para a semifinal”.

Um dos motivos para a classificação para a semifinal, na visão do treinador, foi a manutenção entre os quatro primeiros colocados durante toda a primeira fase “Mantivemos o clube nas 9 rodadas no G-4 e isso foi um fator importante. Tivemos um momento de baixa da equipe, mas os três resultados iniciais foram importantes e isso nos qualificou para classificar”.

Sobre o pensamento no futuro, o treinador se mostra motivado. “O objetivo é buscar a final da competição e vamos trabalhar para atingir esse feito”.

Para isso, o Itabuna vai precisar passar pelo Bahia na semifinal. Os dois jogos estão programados para os dias 11 e 18 de março, com o primeiro encontro programado para Camacã e a decisão da vaga para a final ocorrendo na Fonte Nova, ambos os jogos programados para às 16h.