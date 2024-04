Técnico do Vasco faz comentário machista contra árbitra | A TARDE

Após a derrota diante do Bragantino por 2x1, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira, 17, o técnico do Vasco, Ramón Díaz, em coletiva, criticou a arbitragem, em específico o VAR, que estava sendo comandado por uma mulher. O argentino disse "futebol é diferente, principalmente para que o VAR seja decidido por uma mulher".

Durante a fala, o treinador relembrou um pênalti não marcado na primeira rodada do Brasileirão, quando venceu o Grêmio por 2x1, no Rio de Janeiro. Como justificativa, Ramón Díaz disse que o futebol é dinâmico e conta com muita pressão.

"Com relação aos árbitros, não podemos falar muito. Tem o VAR. Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tanta pressão, tão rápido, com decisões tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro em um pênalti nosso, aponta. Que bate e leva, não sei também se foi pênalti", disse o treinador.

Minutos após o fim da coletiva, o treinador procurou jornalistas e tentou justificar sua resposta, afirmando que foi mal interpretado. Ramón garantiu que a sua intenção foi dizer que "uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante".

"Se interpretou algo mal da minha declaração. Quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se interpretou mal, peço desculpa, mas não é minha intenção", corrigiu o argentino.

O Vasco também se pronunciou através das suas redes sociais e lamentou a declaração, pedindo desculpas juntamente com o treinador.

"O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas", declarou o clube.

