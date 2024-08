Terceira lista do FazAtleta contempla mais 19 projetos para 2024

Judô está entre as modalidades contempladas - Foto: João Ubaldo | Sudesb

O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador, Olímpico e Paralímpico (FazAtleta) anunciou a terceira lista de projetos aprovados em 2024, beneficiando 19 novos projetos esportivos. Entre eles, 16 são de atletas e três de eventos esportivos, distribuídos em 11 municípios baianos. Com a aprovação desses novos projetos, o programa já contabiliza um total de 72 projetos aprovados neste ano, sendo 62 de atletas e 10 de eventos esportivos.

Para 2024, o Governo do Estado da Bahia destinou um recorde de R$ 10 milhões em incentivos ao esporte, um aumento de R$ 1,5 milhão em comparação ao ano anterior. Somente nesta terceira lista, foram aprovados R$ 924 mil em incentivos, somando quase R$ 3,5 milhões em recursos já aprovados ao longo das três listas publicadas neste ano.

A modalidade de arco e flecha fez sua estreia no programa, com a aprovação do projeto do atleta Paulo Alcântara da Costa Penna, de Salvador. Além dessa novidade, outras modalidades contempladas na lista publicada foram o judô, com quatro projetos, o triathlon, com dois, e o ciclismo, que teve nove projetos aprovados. Nas listas anteriores de 2024, foram contemplados 46 atletas de diversas modalidades, incluindo judô, ciclismo, natação, vela, ginástica, rally, tênis, jet ski e duathlon.

Os novos eventos esportivos contemplados incluem o Desafio Mucugê (ciclismo, em Mucugê), o Desafio do Poeta (ciclismo, em Castro Alves) e o Desafio 15K (atletismo, em Feira de Santana). Com esses três eventos, o FazAtleta já incentivou 10 eventos esportivos em 2024. Entre eles, destaca-se o 1º Desafio Poço da Pedra de Ciclismo MTB, que será realizado neste domingo, 18, em Caculé, na região do Sertão Produtivo.

Os 19 novos projetos aprovados estão distribuídos em Salvador, Cruz das Almas, Castro Alves, Vera Cruz, Mucugê, Ilhéus, Euclides da Cunha, Vitória da Conquista, Itaberaba, Dias D’Ávila e Feira de Santana, mostrando o alcance e a diversidade do programa em apoiar o esporte em diversas regiões da Bahia.

O programa

Criado em 1999, o FazAtleta é destinado a atletas, equipes e eventos, por meio do pagamento de despesas em viagens, aluguel de equipamento esportivo, contratação de seguro de vida e aquisição de material esportivo, além de bolsa-auxílio para o atleta que se dedica exclusivamente à prática esportiva e remuneração do técnico que o acompanha, dentre outros benefícios.

O proponente precisa apresentar uma proposta com todos os documentos necessários e divulgados no site da Setre, na seção FazAtleta, que será submetida a uma análise prévia e, caso tudo esteja correto, à comissão gerenciadora. Após a aprovação, a empresa patrocinada poderá obter até 80% do valor total do projeto esportivo como abatimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), enquanto os 20% restantes são de recursos diretos.

Outra novidade é o aumento de 3% a 5% do valor permitido de dedução do montante total pago de ICMS por mês pelas empresas patrocinadoras, além do aumento dos valores dos tetos das categorias de atletas correspondentes aos rankings estaduais, nacionais e internacionais. As inscrições seguem abertas até findar o recurso destinado (R$ 10 milhões de incentivo) para o projeto neste ano. O edital está disponível no site da Setre.

O FazAtleta é um programa do Governo da Bahia, executado por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).