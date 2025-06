Torcedores de Botafogo e PSG brigam nas arquibancadas do Rose Bowl

Torcedores de Botafogo e PSG protagonizam cenas lamentáveis em confusão generalizada no Rose Bowl - Foto: Vítor Silva / Botafogo

Uma confusão envolvendo torcedores do Botafogo e do Paris Saint-Germain foi registrada nas arquibancadas do Rose Bowl, na Califórnia, logo após o fim da partida válida pela fase de grupos do Mundial de Clubes.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram cenas de agressões e tumulto entre os dois grupos de torcedores. Até o momento, não há informações confirmadas sobre os motivos que deram início à briga, que rapidamente tomou proporções maiores nas arquibancadas do estádio.

A Fifa, organizadora do torneio, ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio. Também não há registros, até agora, de detenções ou de pessoas feridas após o incidente.

Teve briga entre torcedores de PSG e Botafogo no estádio.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/ovDTPh51XG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 20, 2025

Vitória histórica em campo, confusão fora dele

O episódio de violência acabou ofuscando, em parte, a histórica vitória do Botafogo, que venceu o PSG por 1 a 0, com gol de Igor Jesus ainda no primeiro tempo. O resultado garantiu ao clube brasileiro a liderança isolada do Grupo B, com 100% de aproveitamento em dois jogos, o time já havia vencido o Seattle Sounders na estreia.

Na última rodada da fase de grupos, o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid na próxima segunda-feira, 23, e precisa de um empate para confirmar sua classificação às oitavas de final.