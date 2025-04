Torcedores do Colo-Colo são punidos em 12 anos por invasão de campo

Os torcedores estão proibidos de entrar em estádios dentro e fora do Chile - Foto: JAVIER TORRES / AFP

A Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) puniu 20 torcedores do Colo-Colo com 12 anos de proibição de frequentar estádios, após a invasão de campo durante a partida contra o Fortaleza pela Libertadores, na última quinta-feira, 10.

O tumulto aconteceu após a morte de dois torcedores nas proximidades do Estádio Monumental, o que gerou revolta e invasão do gramado por parte dos chilenos.

Entre os punidos, há menores de idade, e as autoridades justificaram a sanção com base em vandalismo e destruição de patrimônio. Os torcedores estão proibidos de entrar em estádios dentro e fora do Chile.

Conmebol

A Conmebol abriu investigação e, provisoriamente, determinou que o Colo-Colo jogue com portões fechados como mandante nas próximas rodadas da Libertadores. O clube poderá levar número limitado de membros da delegação e dirigentes. Ainda não há definição sobre a continuação do jogo suspenso, enquanto o técnico do Fortaleza, Vojvoda, cobra punições mais severas.