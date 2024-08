Torcedores do Flamengo brigam entre si durante partida no Barradão

Torcidas denominadas 'Jovem Fla' e 'Raça Rubro-Negra' têm uma rixa antiga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Torcedores do Flamengo brigaram entre si, durante partida contra o Vitória, na noite desta quarta-feira, 24, realizada no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. A confusão foi registrada por pessoas presentes no duelo.

Nas imagens, as torcidas denominadas 'Jovem Fla' e 'Raça Rubro-Negra' aparecem envolvidas no tumulto. Vale destacar que os dois grupos possuem uma rixa antiga e já protagonizaram outros episódios como esse em seu próprio estádio.

Ainda é possível perceber no vídeo que os torcedores ainda chegaram às vias de fato durante o duelo, que terminou com triunfo do Flamengo por 2 a 1.

Antes da bola rolar, os torcedores organizados também se envolveram em outra confusão, dessa vez com Os Imbatíveis, do Vitória, trocando socos e arremesssando objetos uns nos outros. A polícia teve que ser acionada para conter a pancadaria.