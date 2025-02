Torcedores do Valladolid pedem saída de Ronaldo: "Vá logo"

- Foto: Reprodução / Instagram

A torcida do Real Valladolid, lanterna da LaLiga, com apenas 15 pontos, não está muito bem com Ronaldo Fenômeno. A derrota por 3 a 0 diante do Real Madrid, no sábado, 25, só piorou a situação da equipe.

Antes mesmo da bola rolar, a torcida já cantava no Estádio José Zorrilla "Ronaldo, vá embora. Vá logo". Porém, apesar do hat-trik de Mbappé deixar ainda mais evidente a revolta dos adeptos do Valladolid, os protestos contra o gestor não é uma novidade.

No final do ano passado, a fúria da torcida já havia recaído contra Ronaldo e Paulo Pezzolano. Na ocasião, o treinador caiu. Então, Diego Cocca assumiu e as coisas não melhoraram. Ele perdeu quatro jogos e venceu apenas uma.

Segundo o jornal As, da Espanha, o brasileiro não pretendia continuar como proprietário do Valladolid após 2024, mas não encontrou compradores.

Desde a chegada do Fenômeno, o clube acumula dois rebaixamentos e caminha a passos largos para mais uma.