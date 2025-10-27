CONTAGEM REGRESSIVA
Venda histórica do Bahia é alvo de protesto inusitado em novo clube
Atacante não vive grande fase e pode ser adquirido em definitivo mediante ao cumprimento de cláusula
Por Lucas Vilas Boas
Segunda venda mais cara da história do Bahia, Biel não vive boa fase e, consequentemente, também não tem agradado muito a torcida do Atlético-MG durante seu empréstimo. A insatisfação é tanta que torcedores fizeram um site para acompanhar a porcentagem da minutagem do atacante no time — principal fator que pode garantir sua transferência em definitivo ao clube mineiro.
O jogador pertence ao Sporting (POR) e está emprestado ao Galo até o final da temporada, em acordo que prevê obrigação de compra em caso de cumprimento de 33,3% dos minutos jogados pelo Atlético-MG. A "contagem regressiva" realizada por torcedores já conta com 26,71%, condizente à 80,9% da meta do contrato.
Biel disputou 19 partidas desde que chegou ao clube mineiro em julho deste ano e foi titular em apenas cinco delas — contribuindo com duas assistências. Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o atacante tem o Bahia como o clube que mais atuou em toda sua carreira, sendo 148 jogos, 17 gols e 18 assistências.
O atleta, inclusive, balançou a rede pela última vez com a camisa do Esquadrão de Aço, em novembro de 2024, no empate em 1 a 1 no Athletico-PR, na Arena Fonte Nova. Comprado pelo Bahia por por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,5 milhões) em 2023, Biel foi vendido em fevereiro de 2024 por oito milhões de euros (R$ 48 milhões na cotação atual).
