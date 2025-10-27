Venda histórica do Bahia é alvo de protesto inusitado em novo clube

Biel em campo pelo Atlético-MG - Foto: Paulo Henrique França / Atlético-MG

Segunda venda mais cara da história do Bahia, Biel não vive boa fase e, consequentemente, também não tem agradado muito a torcida do Atlético-MG durante seu empréstimo. A insatisfação é tanta que torcedores fizeram um site para acompanhar a porcentagem da minutagem do atacante no time — principal fator que pode garantir sua transferência em definitivo ao clube mineiro.

O jogador pertence ao Sporting (POR) e está emprestado ao Galo até o final da temporada, em acordo que prevê obrigação de compra em caso de cumprimento de 33,3% dos minutos jogados pelo Atlético-MG. A "contagem regressiva" realizada por torcedores já conta com 26,71%, condizente à 80,9% da meta do contrato.

Site criado por torcedores do Atlético-MG | Foto: Divulgação

Biel disputou 19 partidas desde que chegou ao clube mineiro em julho deste ano e foi titular em apenas cinco delas — contribuindo com duas assistências. Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o atacante tem o Bahia como o clube que mais atuou em toda sua carreira, sendo 148 jogos, 17 gols e 18 assistências.

O atleta, inclusive, balançou a rede pela última vez com a camisa do Esquadrão de Aço, em novembro de 2024, no empate em 1 a 1 no Athletico-PR, na Arena Fonte Nova. Comprado pelo Bahia por por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,5 milhões) em 2023, Biel foi vendido em fevereiro de 2024 por oito milhões de euros (R$ 48 milhões na cotação atual).