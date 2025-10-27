Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTAGEM REGRESSIVA

Venda histórica do Bahia é alvo de protesto inusitado em novo clube

Atacante não vive grande fase e pode ser adquirido em definitivo mediante ao cumprimento de cláusula

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/10/2025 - 17:01 h | Atualizada em 27/10/2025 - 19:05
Biel em campo pelo Atlético-MG
Biel em campo pelo Atlético-MG -

Segunda venda mais cara da história do Bahia, Biel não vive boa fase e, consequentemente, também não tem agradado muito a torcida do Atlético-MG durante seu empréstimo. A insatisfação é tanta que torcedores fizeram um site para acompanhar a porcentagem da minutagem do atacante no time — principal fator que pode garantir sua transferência em definitivo ao clube mineiro.

O jogador pertence ao Sporting (POR) e está emprestado ao Galo até o final da temporada, em acordo que prevê obrigação de compra em caso de cumprimento de 33,3% dos minutos jogados pelo Atlético-MG. A "contagem regressiva" realizada por torcedores já conta com 26,71%, condizente à 80,9% da meta do contrato.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

Site criado por torcedores do Atlético-MG
Site criado por torcedores do Atlético-MG | Foto: Divulgação

Leia Também:

Bahia é o único do G-6 com números de rebaixado fora de casa; veja
Algoz do Bahia relata perseguição: "Ameaçam minha família"
Bahia negocia compra de Nestor usando dívida do São Paulo; entenda

Biel disputou 19 partidas desde que chegou ao clube mineiro em julho deste ano e foi titular em apenas cinco delas — contribuindo com duas assistências. Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o atacante tem o Bahia como o clube que mais atuou em toda sua carreira, sendo 148 jogos, 17 gols e 18 assistências.

O atleta, inclusive, balançou a rede pela última vez com a camisa do Esquadrão de Aço, em novembro de 2024, no empate em 1 a 1 no Athletico-PR, na Arena Fonte Nova. Comprado pelo Bahia por por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,5 milhões) em 2023, Biel foi vendido em fevereiro de 2024 por oito milhões de euros (R$ 48 milhões na cotação atual).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético-MG Bahia biel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Biel em campo pelo Atlético-MG
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Biel em campo pelo Atlético-MG
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Biel em campo pelo Atlético-MG
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Biel em campo pelo Atlético-MG
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x