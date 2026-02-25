Menu
APOIO A VINI JR

Torcida do Real Madrid prepara mosaico antirracista contra o Benfica

Os merengues estão se organizando para defender Vini Jr, alvo de ofensas racistas na partida anterior

Marina Branco

Por Marina Branco

25/02/2026 - 10:28 h

Vini Jr e Gianluca Prestianni
Vini Jr e Gianluca Prestianni -

A partida entre Real Madrid e Benfica nesta quarta-feira, 25, vai além do segundo capítulo do jogo pela Champions League, representando também o reencontro dos times que protagonizaram o ato de racismo cometido na ida.

Em casa, no Santiago Bernabéu, os madridistas entrarão nas arquibancadas com um mosaico escrito "Não ao racismo" e "Respeito", segundo o Marca, em apoio a Vinícius Júnior, atleta merengue que sofreu racismo na partida anterior.

Leia Também:

Vinicius une arte, coragem e memória do futebol
Real Madrid envia provas de racismo contra Vini Jr. à Uefa
Benfica posta imagem de atletas "caçadores de macacos" com Vini Jr

Suspensão provisória

Após a partida, a Uefa anunciou a suspensão provisória do atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, acusado por Vini de ter proferido insultos racistas. O caso segue sob investigação, com diversas figuras do futebol mundial se pronunciando e opinando no caso.

A manifestação da torcida merengue deve ocorrer no momento da entrada das equipes em campo, reforçando o posicionamento do clube e de seus torcedores contra qualquer forma de discriminação.

Gianluca Prestianni escondendo a boca ao cometer racismo
Gianluca Prestianni escondendo a boca ao cometer racismo | Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

O que aconteceu

O episódio teve início logo após Vinícius abrir o placar com um golaço no segundo tempo. A comemoração do brasileiro que dançou perto da bandeirinha de escanteio foi mal recebida pelos jogadores do Benfica, gerando uma confusão em campo.

Vini Jr comemorando gol no Benfica
Vini Jr comemorando gol no Benfica | Foto: FILIPE AMORIM

Quando a situação passou, Vini relatou ao árbitro francês François Letexier que havia sido alvo de ofensas racistas. O protocolo antirracismo da Uefa foi acionado imediatamente, e a partida ficou paralisada por cerca de dez minutos.

Durante a interrupção, companheiros como Mbappé e Tchouaméni prestaram apoio ao atacante, com o francês garantindo ter ouvido Prestianni repetir a palavra "macaco" cinco vezes.

Mbappé denunciando ato de racismo
Mbappé denunciando ato de racismo | Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

O jogador argentino negou a acusação, alegando ter usado outro termo ofensivo. Vale ressaltar que, no momento da ofensa, o atleta cobriu a boca com a própria camisa para evitar leitura labial.

A partida foi retomada sob clima tenso, com vaias constantes a Vinícius a cada toque na bola e arremesso de objetos vindos das arquibancadas. Após o jogo, Vinícius se pronunciou nas redes sociais, reafirmando sua postura de denunciar qualquer ato de racismo, e recebeu apoio de diversas figuras do esporte.

