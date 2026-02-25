APOIO A VINI JR
Torcida do Real Madrid prepara mosaico antirracista contra o Benfica
Os merengues estão se organizando para defender Vini Jr, alvo de ofensas racistas na partida anterior
Por Marina Branco
A partida entre Real Madrid e Benfica nesta quarta-feira, 25, vai além do segundo capítulo do jogo pela Champions League, representando também o reencontro dos times que protagonizaram o ato de racismo cometido na ida.
Em casa, no Santiago Bernabéu, os madridistas entrarão nas arquibancadas com um mosaico escrito "Não ao racismo" e "Respeito", segundo o Marca, em apoio a Vinícius Júnior, atleta merengue que sofreu racismo na partida anterior.
Suspensão provisória
Após a partida, a Uefa anunciou a suspensão provisória do atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, acusado por Vini de ter proferido insultos racistas. O caso segue sob investigação, com diversas figuras do futebol mundial se pronunciando e opinando no caso.
A manifestação da torcida merengue deve ocorrer no momento da entrada das equipes em campo, reforçando o posicionamento do clube e de seus torcedores contra qualquer forma de discriminação.
O que aconteceu
O episódio teve início logo após Vinícius abrir o placar com um golaço no segundo tempo. A comemoração do brasileiro que dançou perto da bandeirinha de escanteio foi mal recebida pelos jogadores do Benfica, gerando uma confusão em campo.
Quando a situação passou, Vini relatou ao árbitro francês François Letexier que havia sido alvo de ofensas racistas. O protocolo antirracismo da Uefa foi acionado imediatamente, e a partida ficou paralisada por cerca de dez minutos.
Durante a interrupção, companheiros como Mbappé e Tchouaméni prestaram apoio ao atacante, com o francês garantindo ter ouvido Prestianni repetir a palavra "macaco" cinco vezes.
O jogador argentino negou a acusação, alegando ter usado outro termo ofensivo. Vale ressaltar que, no momento da ofensa, o atleta cobriu a boca com a própria camisa para evitar leitura labial.
A partida foi retomada sob clima tenso, com vaias constantes a Vinícius a cada toque na bola e arremesso de objetos vindos das arquibancadas. Após o jogo, Vinícius se pronunciou nas redes sociais, reafirmando sua postura de denunciar qualquer ato de racismo, e recebeu apoio de diversas figuras do esporte.
