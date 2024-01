Torcida visitante em Ba-Vi é tema de reunião no Ministério Público | A TARDE

O debate sobre o retorno da torcida visitante para o clássico Ba-Vi voltou à tona na tarde desta quarta-feira, 17, na sede do Ministério Público Estadual (MPE). Representantes do MPE, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), da Prefeitura de Salvador, de Bahia e Vitória, e da Arena Fonte Nova marcaram presença na reunião.

No encontro, foram relembradas ocorrências registradas em 2023 na Fonte Nova e no Barradão, tratadas questões relacionadas aos acessos para os torcedores e a presença de ambulantes no entorno.

"Queremos o melhor espetáculo e a proteção dos torcedores. Acreditamos na integração das Forças de Defesa Social e estaremos com as nossas equipes policiais e de bombeiros prontas para atuar no cenário que for definido", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

A última vez que Bahia e Vitória se enfrentaram com a presença das duas torcidas foi em 2018, no famoso “Ba-Vi da Paz”, realizado no Barradão. Coincidentemente, o primeiro Ba-Vi de 2024, válido pelo Campeonato Baiano, está marcado para a mesma data: 18 de fevereiro.

Além disso, estão previstos outros três confrontos entre Bahia e Vitória na temporada. Um pela Copa do Nordeste e dois pela Série A do Campeonato Brasileiro. Será a sexta vez que os rivais jogarão juntos a elite do futebol nacional, na era dos pontos corridos.